Израиль назвал Иран госсударством-террористом и припугнул «болезненным» ответом

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Постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон заявил, что Иран, атаковав Израиль, показал свое истинное лицо как государство-террорист.
Он подчеркнул, что ответ Израиля на действия Тегерана будет болезненным.
Он также добавил, что Иран вскоре ощутит последствия своих действий и «ответ будет болезненным».
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своём Telegram-канале, что по территории страны были выпущены около 400 ракет. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю.
Напомним, около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
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«Исламский режим в Иране сейчас продемонстрировал миру свое истинное лицо. Это — государство-террорист», — заявил Данон во время пресс-подхода в ООН.
Он также добавил, что Иран вскоре ощутит последствия своих действий и «ответ будет болезненным».
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своём Telegram-канале, что по территории страны были выпущены около 400 ракет. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю.
Напомним, около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
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Елена Перлова