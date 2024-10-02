Etemad Online: при ракетных ударах Ирана поражен израильский военный аэродром

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Военный аэродром в Израиле был поражен в результате ракетного удара, нанесенного Ираном. Об этом сообщает иранское издание Etemad Online.
«Иран нанес ракетный удар по Израилю. Военный аэродром был поражен», — говорится в сообщении газеты.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в своём Telegram-канале, что по территории страны были выпущены около 400 ракет. Сирены воздушной тревоги звучали по всему Израилю.
Напомним, около 80% ракет Ирана поразили цели в Израиле в ходе первой волны ударов. В ближайшее время планируется вторая волна ракетных ударов по Израилю. Об этом сообщило вечером 1 октября иранское информагентство Fars.
На фоне случившегося официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что администрация президента США Джо Байдена потерпела полный провал на Ближнем Востоке, а реакции из Вашингтона лишь подчеркивают беспомощность в разрешении текущих кризисов.
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Елена Перлова