Армия Израиля за сутки нанесла удары по 250 объектам ХАМАС в секторе Газа

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Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки нанесли удары по 250 объектам военной структуры ХАМАС в секторе Газа. В частности, были уничтожены несколько схронов с вооружением.
Ранее представители ЦАХАЛ рассказали, что израильским военным удалось обнаружить и ликвидировать крупнейший тайник с оружием и боеприпасами, принадлежащий ХАМАС, за все время с начала наземной операции (27 октября).
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Александр Бойцов