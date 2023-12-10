Star: Группа исламских государств предложила ООН мирный план по сектору Газа

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Контактная группа Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) разработала новый план мирного урегулирования конфликта в секторе Газа. Он был представлен пяти стран, входящих в Совет безопасности ООН.
Издание называет документ «планом Турции». В нем обращается внимание на то, что гуманитарное перемирие, объявленное в секторе Газа 24 ноября, не принесло желаемых результатов и не способствовало урегулированию конфликта. Также в плане отмечается необходимость установления в регионе прочного мира, основанного на принципах ООН, а также создание независимого государства Палестина в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Александр Бойцов