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Star: Группа исламских государств предложила ООН мирный план по сектору Газа

10 декабря 2023, 11:59
Фото: istockphoto/Stadtratte

Фото: istockphoto/Stadtratte

Контактная группа Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств (ЛАГ) разработала новый план мирного урегулирования конфликта в секторе Газа. Он был представлен пяти стран, входящих в Совет безопасности ООН.

По сообщению издания Star, мирный план состоит из 11 пунктов. В частности, он подразумевает полное прекращение огня, создание возможностей для беспрепятственной доставки на территорию анклава гуманитарных грузов, прекращение насильственного переселения и проработка механизмов обеспечения прочного мира.

Издание называет документ «планом Турции». В нем обращается внимание на то, что гуманитарное перемирие, объявленное в секторе Газа 24 ноября, не принесло желаемых результатов и не способствовало урегулированию конфликта. Также в плане отмечается необходимость установления в регионе прочного мира, основанного на принципах ООН, а также создание независимого государства Палестина в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме.

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#оон
#сектор газа
#палестина
#конфликт
#мир
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Американский политик Ректенвальд: Донбасс останется в составе России
10 декабря 2023, 13:00

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Украина не сможет вернуть обратно регионы, которые решили присоединиться к России. Такое мнение высказал кандидат на пост президента США Майкл Ректенвальд.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский политик назвал поддержку Украины преступлением. Он считает, что Америка и ее союзники впустую расходуют средства, спонсируя «бесполезный конфликт». Ректенвальд уверен, что закончится всё тем же, с чего и началось — республики Донбасса останутся в составе России.

Кандидат на президентское кресло также добавил, что Соединённые Штаты разжиганием конфликта только обогащают собственный промышленный комплекс, и никому нет дела, что происходит это ценой жизни украинцев, которых погибло уже сотни тысяч.

В заключение Ректенвальд указал, что надежды Украины и ее союзников на то, что удастся совершить переворот в России и свергнуть Путина не оправдались, так как за время проведения спецоперации его позиции в стране только укрепились.

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#интервью
#украина
#сша
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Гутерриш заявил о подрыве авторитета Совбеза ООН из-за резолюции по сектору Газа
10 декабря 2023, 12:27

Фото: istockphoto/diegograndi

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что авторитет Совета безопасности организации окончательно подорван. Это произошло из-за неспособности выполнить резолюцию Генеральной ассамблеи о прекращении огня в секторе Газа.
Выступая на открытии Дохийского форума в Катаре, Гутерриш отметил, что то, что резолюция Генассамблеи ООН о мирном урегулировании в Газе не было выполнена, нанесло сильный удар по авторитету Совета безопасности и всей организации. Он также отметил, что хотя и удалось установить гуманитарное перемирие, не следует прекращать призывы к заключению стабильного и прочного мира на всём Ближнем Востоке и в секторе Газа в частности.

Глава ООН также назвал совершенно беспрецедентным количество жертв вооружённого конфликта в Газе. Гутерриш также высказал опасения по поводу того, что помимо военных действий палестинцам угрожает также гуманитарная катастрофа и эпидемии болезней.

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#катастрофа
#оон
#удар
#сектор газа
#мир
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Путин заявил, что украинские власти «совсем оборзели»
Путин: киевские власти совсем оборзели, назвав русских некоренным народом
10 декабря 2023, 12:22

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти «совсем оборзели», назвав русских некоренным народом Украины. Об этом глава государства сообщил в эфире программы «Москва.Кремль.Путин».
По словам президента, Россию начали уничтожать на её исторических территориях на Украине, изгонять оттуда людей. Именно поэтому было принято решение вступиться. Если бы русские не были коренным народом Украины, ничего подобного сделано бы не было. 

Путин задал вопрос украинским политикам, которые объявили русских некоренной нацией на Украине: «Совсем с ума сошли? Совсем, как бы сказать попроще, оборзели?». 

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«Дурман и опиум»: в Крыму раскритиковали намерения Киева вернуть полуостров
Депутат Шонус: наработки Киева по Крыму – дурман и опиум для украинцев
10 декабря 2023, 12:04

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Зампредседателя комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношением Иван Шонус заявил, что заявление украинских властей о наличии «наработок», которые вынудят Россию покинуть Крым, является дурманом и опиумом для украинцев. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
О наличии плана заявил ранее глава украинского минобороны Рустем Умеров. По его словам, имеющиеся «наработки» на 2024 год вынудят Россию уйти с полуострова. 

По словам Шонуса, такие заявления Украины очень напоминают те, которыми часто пользуются европейские власти: давать надежду населению, но не делать ничего для её реализации. 

Российский политик призвал украинское правительство не думать о планах по захвату, а задумываться над капитуляцией. 

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#украина
#россия
#крым
#план
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Партия «Яблоко» начала сбор подписей за своего кандидата в президенты РФ
«Яблоко» начало сбор подписей за выдвижение Явлинского на выборы президента РФ
10 декабря 2023, 11:43

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Инициативная группа партии «Яблоко» приступила к сбору подписей за выдвижение на выборы президента России председателя Федерального политического комитета партии Григория Явлинского. Об этом он сам заявил в ходе 22 съезда фракции.
По его словам, чтобы людям не страшно было ставить подписи, они собираются не за мир и свободу, а за выдвижение кандидата. 

Явлинский отметил, что необходимо набрать 10 миллионов подписей, а это 10% всех избирателей. 

Также политик рассказал, что при предыдущих выдвижениях на пост главы государства, он заранее предупреждал россиян о том, что будет. 

Напомним, что согласно постановлению Совета Федерации, выборы президента России состоятся 17 марта 2024 года. 

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#президент
#россия
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Маск раскритиковал Зеленского и потребовал объяснений об аресте гражданина США
Маск потребовал от Зеленского назвать причины ареста гражданина США Гонсало Лире
10 декабря 2023, 11:05

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Американский бизнесмен Илон Маск потребовал от президента Украины Владимира Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лире. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что президент США Джо Байден одобряет то, что Лира с июля этого года находится в тюрьме на территории Украины за критику Зеленского. Отмечалось, что американец подвергается постоянным пыткам. 

Комментируя это заявление Маск пришёл в недоумение от таких действий Украины, поскольку США оказывают постоянную военную и финансовую помощь стране. 

«После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они ещё и посадили в тюрьму американца?», – написал бизнесмен. 

Маск предположил, что арест Лире может быть связан не только с критикой Зеленского, но и с рядом других причин. Однако, если всё-таки такие меры приняты из-за слов американца, то у США большие проблемы, подчеркнул предприниматель. 

Илон Маск призвал украинского президента поведать всем американцам об истинных причинах ареста гражданина США. 

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#сша
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#арест
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Китайская береговая охрана повредила корабль флота Филиппин водомётами
10 декабря 2023, 11:02

Фото: istockphoto/Racide

В Южно-Китайском море военнослужащие береговой охраны Китая использовали водомёты против филиппинских кораблей и серьёзно повредили один из них. Инцидент произошёл в районе спорной территории в районе архипелага Спратли (Наньша).
Как сообщает телеканал GMA News, китайские пограничники облили водой три катера, осуществлявших доставку продукции и ротацию личного состава на военном корабле Sierra Madre. Это судно было передано Филиппинам американцами в 1976 году, а в 1999 году его намеренно посадили на мель в районе островов Спратли, чтобы использовать в качестве военной базы. Китай же считает эту территорию своей и требует отбуксировать корабль, угрожая сделать это самостоятельно вместе с моряками.

По сообщению телеканала, в результате водной атаки у одного из филиппинских катеров оказался серьёзно поврежден двигатель и система навигации. Кроме того, филиппинцы обвиняют Китай в применении акустических систем направленного действия, из-за чего многие члены экипажа на катерах почувствовали себя плохо.

Китай в свою очередь обвинил Филиппины в том, что экипаж одного из кораблей стал совершать рискованные манёвры и после резкого разворота преднамеренно допустил столкновение с катером береговой охраны КНР, который совершал регулярное и законное плавание. Судно получила повреждения и вся ответственность за инцидент целиком лежит на филиппинской стороне, считают китайцы.

Кроме угрожающей ситуации на границе Венесуэлы и Гайаны, палестино-израильского конфликта, жестокого и кровопролитного противостояния на Украине, в мире из-за территориальных споров может возникнуть еще один очаг напряжённости. Интересно, что на Филиппинах даже Южно-Китайское море называют Западно-Филиппинским.

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#плавание
#столкновение
#море
#судно
#корабль
#китай
#инцидент
#остров
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Фрегат ВМС Франции сбил два беспилотника из Йемена над Красным морем
10 декабря 2023, 10:30

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

Над Красным морем французский фрегат Languedoc сбил два дрона, летевших со стороны Йемена. Об этом сообщает издание Agence France-Presse, ссылаясь на информацию от Главного штаба Вооружённых сил Франции.
Отмечается, что французский корабль 9 декабря сбил два беспилотника, которые летели прямо на него с территории Йемена. 

Первый дрон был сбит в 23:30 по мск, а второй – 01:30 по мск. 

Оба беспилотника были перехвачены французскими военными в порядка 110 километрах от побережья Йемена. 

Отметим, что подобные атаки со стороны Йемена в отношении иностранных кораблей уже неоднократно происходили ранее. Так, попытки атаки были предотвращены ВМС США и Великобритании в конце ноября в Красном море.

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#беспилотник
#корабль
#море
#атака
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Ректор Пенсильванского университета Макгилл ушла в отставку из-за антисемитизма
10 декабря 2023, 10:13

Фото: istockphoto/hxdbzxy

Ректор Пенсильванского университета Лиз Макгилл подала в отставку со своего поста после слушаний в Конгрессе США по антисемитизму. Члены палаты представителей, попечители и спонсоры вуза, а также члены еврейской общины были крайне недовольны её позицией по вопросу роста антиизраильских настроений.
Наибольший резонанс вызвала беседа Макгилл с членом палаты представителей Элизой Стефаник. Та спросила, будут ли призывы к геноциду евреев нарушать кодекс университета. На это ректор не дала однозначного ответа, заявив, что «всё будет зависеть от контекста».

Конгрессмены направили в университет письмо с требованием, чтобы Лиз Макгилл покинула свой пост. Кроме того, один из попечителей вуза Росс Стивенс, сам некогда его окончивший, пригрозил отозвать акции своей компании Stone Ridge Holdings на сумму свыше 100 миллионов долларов, принадлежащие университету, в случае, если ректор не уйдет в отставку.

После этого на сайте учебного заведения появилось объявление, в котором сообщалось, что ректор Лиз Макгилл ушла в отставку с поста ректора «по собственному желанию». Подчеркивается, что она, несмотря на это, продолжит преподавать в университете.

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