Число израильских военных, погибших в Газе, выросло до 97, пишут СМИ

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Число израильских военных, погибших с начала наземной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, возросло до 97. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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