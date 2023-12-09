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Число израильских военных, погибших в Газе, выросло до 97, пишут СМИ

TI: число израильских военных, погибших с начала операции в Газе, выросло до 97
09 декабря 2023, 20:50
Фото: iStock/Motortion

Фото: iStock/Motortion

Число израильских военных, погибших с начала наземной операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, возросло до 97. Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что один из военнослужащих умер от ран, которые были получены 7 октября, и четверо из солдат были убиты во время боевых действий на юге сектора Газа. Ранее сообщалось о 93 погибших.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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Аппарат МРТ ранил американку в ягодицу из ее пистолета
Американка пронесла пистолет на МРТ-обследование и ранила себя в ягодицу
10 декабря 2023, 03:50

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Жительница штата Висконсин в США получила огнестрельное ранение в ягодицу во время проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ). Инцидент был зафиксирован газетой Daily Mail.
57-летняя женщина проигнорировала запрос о снятии всех металлических предметов перед входом в кабинет с мощным магнитом томографа. Оказавшись внутри процедурной комнаты с пистолетом, сильное магнитное поле активировало спусковой механизм, и произошел выстрел.

Пострадавшая получила незначительное ранение: пуля проникла в ткани правой ягодицы и вышла наружу. Женщина была доставлена в больницу, где ее успешно прооперировали. Не сообщается о возможных повреждениях самого сканера МРТ.

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#ранение
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Певице Дубцовой стало плохо
Mash: певице Ирине Дубцовой стало плохой, ей вызвали скорую помощь
10 декабря 2023, 01:43

Фото: iStock/Yury Karamanenko

По информации Telegram-канала Mash, у российской певицы Ирины Дубцовой возникло недомогание, и ей была вызвана скорая помощь дома.
Уточняется, что у артистки подскочило давление, но медики смогли стабилизировать ее состояние. По сведениям канала, госпитализация не потребовалась.

Ранее была информация о том, что певица Надежда Бабкина упала в обморок во время телевизионных съемок. Но эту информацию опроверг концертный директор певицы Сергей Горох. Он уточнил, что у Бабкиной были проблемы со здоровьем, но она не упала в обморок.

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В российском регионе сгорел грузовик с людьми
В Ханты-Мансийском автономном округе сгорел грузовик с людьми
10 декабря 2023, 00:46

Фото: iStock/Distortion Media

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел инцидент: грузовик, предназначенный для перевозки людей, загорелся на трассе в Пыть-Яхе. Эту информацию предоставила местная прокуратура.
Событие произошло 8 декабря. В момент движения загорелся большегрузное транспортное средство, оборудованное фургоном для пассажиров.

Внутри автомобиля находились люди. Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.

Предварительная причина пожара, по информации, которой располагает прокуратура, заключается в неисправности дизельного обогревателя.

В связи с возгоранием прокуратура начала проверку этого инцидента.

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#люди
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В ЧОП объяснили отсутствие металлодетектора в брянской гимназии
Сотрудница ЧОП: школьница скрытно пронесла оружие в брянскую школу
09 декабря 2023, 23:59

Фото: istockphoto/nixki

Сотрудница охранной фирмы Галина Черткова в ходе судебного заседания подтвердила, что рамку металлоискателя в гимназии № 5 Брянска, где ученица восьмого класса совершила стрельбу, убрали, передает ТАСС.
По данным Life, Черткова отметила, что школьница переносила оружие скрытно в тубусе. Она уточнила, что в день инцидента рамка была снята, так как проводились работы по украшению холла.

Сотрудница ЧОПа отметила, что в момент происшествия у школьниц была обычная одежда, и никаких вопросов к охране по поводу отсутствия рамки не возникло, так как она не принадлежит охранной фирме, а является собственностью гимназии.

Инцидент произошел 7 декабря в гимназии № 5 города Брянска, когда 14-летняя девочка вошла на территорию школы с ружьем и ранила несколько подростков. В результате происшествия не удалось спасти жизни нападавшей и ее одноклассницы.

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#школьница
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В центре Симферополя прогремел взрыв
Полиция установит обстоятельства взрыва в центре Симферополя
09 декабря 2023, 21:11

Фото: iStock/RamonCast

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства хлопка в центре Симферополя и лиц, которые причастны к его совершению. Об этом в пресс-службе МВД по Крыму.
Отмечается, что звук хлопка произошел около 17.00 часов на улице Горького. На место инцидента выехали полицейские.

В ходе проверки было выявлено повреждение водосточной трубы на одном из зданий. Другие подробности случившегося не называются. Как стало известно, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что очевидцы заявляли о громком хлопке в центре Москвы, в районе станций метро Новослободская и Белорусская. Предположительно, произошёл взрыв в расположенном неподалёку от РГГУ жилом доме. 

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Американский гражданин отправлен за решетку в Петербурге за реабилитацию нацизма
Суд в Петербурге арестовал гражданина США за реабилитацию нацизма
09 декабря 2023, 19:09

Фото: istockphoto/Elena Titova

Житель Северной столицы Юрий Малев, которому 60 лет, имеет двойное гражданство — США и России. Проживает постоянно на исторической родине, за оскорбление которой ему и придётся теперь отвечать.
Правоохранители установили, что в 2022 году обвиняемый опубликовал на своей странице в одной из социальных сетей фотографию георгиевской ленты, а в комментарии к снимку написал, что этот предмет на ком-либо свидетельствует о нетрадиционной сексуальной ориентации человека.

Уже в нынешнем году Малев сделал и вовсе неприличную фотографию, также с лентой. Кроме атрибутаПобеды , на снимке был изображён голый мужчина, а в подписи объяснялось, как и где именно следует носить этот символ воинской доблести. Полицейские вышли на пожилого шутника с помощью планового мониторинга социальных сетей. Пока Смольнинский районный суд отправил русского американца под арест до 7 февраля. Расследование уголовного дела продолжается.

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Воронежские власти опровергли информацию о расстреле в городе военного лётчика
09 декабря 2023, 16:47

Фото: istockphoto/B4LLS

Сообщение о ранении в Воронеже неизвестными военнослужащего Военно-космических сил России появилось в телеграм-канале другого военного лётчика, известного в Сети под псевдонимом Fighterbomber. Городская администрация заявила о недостоверности этой информации.
Fighterbomber описал героическое поведение своего товарища по оружию, который якобы закрыл от выстрелов своим телом троих малолетних детей, напоминает телеграм-канал Readovka. Эту горячую новость быстро подхватили и успели распространить несколько сетевых СМИ. Однако представители мэрии Воронежа выступили с официальным опровержением, заявив, что никаких подобных сообщений не получал ни один отдел полиции в городе.

Остаётся только догадываться, что послужило поводом для появления такой героической истории в телеграм-канале, который ведет Fighterbomber. Возможно, его аккаунт был взломан и от лица военного лётчика лживое сообщение отправили специалисты по информационной войне из украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПсО).

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Директора ЧОПа, работавшего в гимназии в Брянске, арестовали на два месяца
09 декабря 2023, 16:18

Фото: iStock/OlFedv

Советский суд в Брянске арестовал Сергея Поддубного, директора частной охранной организации, которая обеспечивала безопасность в гимназии №5 в Брянске, где в конце недели произошла стрельба. Об этом сообщает ТАСС.
По данным источника, Поддубный будет находиться под стражей по 6 февраля следующего года. Отмечается, что меры пресечения ожидают отец стрелявшей восьмиклассницы Дмитрий Афанаскин и охранница гимназии Галина Черткова. 

Напомним, ученица восьмого класса брянской гимназии №5 зашла в класс после начала урока. Из принесенного с собой оружия, школьница открыла огонь. 

В результате происшествия, ранения получили пять человек, одна несовершеннолетняя была убита. После произошедшего девочка покончила жизнь самоубийством.

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В Воронеже неизвестные в упор расстреляли военного лётчика
09 декабря 2023, 15:07

Фото: istockphoto/nixki

Сегодня, 9 декабря, неизвестные злоумышленники в упор расстреляли из пистолетов лётчика Военно-космических сил России. В настоящее время мужчина находится в больнице в тяжёлом состоянии.
Сослуживец и хороший знакомый пострадавшего пилота с позывным Fighterbomber рассказал, что его товарища называют «Бес» и к нечистому это имеет малое отношение, передаёт «Царьград». Этот позывной является скорее отсылкой к слову «бесстрашный», добавил лётчик. 

В это легко поверить, потому что, по словам Fighterbomber'а, Бес закрыл собой троих маленьких детей, перед тем, как неизвестные отморозки открыли пальбу в центре города. Поэтому все пули достались российскому герою и сейчас врачи борются за его жизнь, продолжил рассказ Fighterbomber. Официальной информации по поводу случившегося пока не поступало. Стрелков разыскивает полиция.

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