ХАМАС заявило о разрушении мечетей и церквей в секторе Газа

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Согласно заявлению палестинского движения ХАМАС, более 100 мечетей и три христианских храма были уничтожены в результате атак израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) на сектор Газа, сообщает ТАСС.
Особое осуждение движение выразило в связи с бомбардировкой Большой мечети Омара в городе Газа, одной из старейших на этой территории.
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