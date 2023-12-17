Армия Израиля заявила об ударе по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане

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Армия обороны Израиля сообщила в телеграм-канале, что нанесла удар по инфраструктуре движения «Хезболлах» в Ливане.
Отмечается, что ЦАХАЛ нанес ответные удары, после того как были произведены пуски с территории Ливана в сторону северной части Израиля. Как стало известно, несколько из них не достигли территории израильского государства.
Ранее сообщалось, что США отчитали Израиль за то, что он с 7 октября совершил более 30 атак на ливанскую армию. За период с 7 октября Израиль более 34 раз нанес удары по позициям Вооруженных Сил Ливана.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Ранее сообщалось, что США отчитали Израиль за то, что он с 7 октября совершил более 30 атак на ливанскую армию. За период с 7 октября Израиль более 34 раз нанес удары по позициям Вооруженных Сил Ливана.
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Екатерина Коршунова