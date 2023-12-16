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В ХАМАС допустили возобновление переговоров о поэтапном обмене заложников на заключенных

16 декабря 2023, 20:54
Фото: iStock/graphixchon

Фото: iStock/graphixchon

Палестинское движение ХАМАС не исключает возобновления диалога об обмене захваченных заложников на палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах, с возможностью поэтапного выполнения договоренностей. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным представителей движения, посредникам были переданы условия, согласно которым ХАМАС возобновит переговоры. Они подчеркнули, что такое решение является взаимным прекращением огня.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#переговоры
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В постпредстве РФ при ООН заявили, что Украина упустила шанс на выгодное мирное соглашение
16 декабря 2023, 20:19

Фото: iStock/Silent_GOS

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Украина упустила возможность заключить выгодное мирное соглашение, теперь любая возможная сделка будет отражать ее капитуляцию. Об этом Полянский написал в социальной сети X.
По словам Полянского, мирное соглашение было отвергнуто переговорщиками украинского лидера Владимира Зеленского. Он также отметил, что на такое решение напрямую повлияли Великобритания и Вашингтон.

Полянский подчеркнул, что теперь любая сделка будет показывать капитуляцию Киева.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мирные переговоры с Украиной если и нужны России, то только на условиях Москвы и после достижения поставленных целей спецоперации. По словам Сальдо, условия, которые были выставлены заранее, называть переговорами нельзя. 

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Турция завершила переговоры, касающиеся покупки американских истребителей
16 декабря 2023, 19:35

Фото: istockphoto/Enrique Ramos Lopez

Турция завершила переговоры с американской стороной о покупке истребителей F-16 Block 70.
Об этом рассказал министр нацобороны Турции Яшар Гюлер. По данным агентства CNN Turk, ожидается положительное решение по итогам диалога двух стран.

Анкара рассчитывает не только купить у США 40 истребителей, но и с помощью западного партнера модернизировать самолеты, которые уже есть. После переговоров Гюлер выразил надежду, что процесс стартует как можно скорее.

Министр заявил, что в контексте закупок важно, чтобы «союзники не вводили друг против друга ограничительные меры». Гюлер надеется, что США оценят глобальную и региональную роль Турции и её влияние. 

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Захарова отреагировала на запрет Болгарией интервью с российским послом

В Болгарии радио сняло с эфира интервью с российским послом

Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ
 
 
 
#турция
#новости
#политика
#сша
#общество
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Захарова отреагировала на запрет Болгарией интервью с российским послом
Захарова возмутилась запретом показывать в Болгарии интервью посла Митрофановой
16 декабря 2023, 17:40

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в телеграм-канале запрет Болгарией трансляции интервью с послом РФ в этой стране поинтересовалась, можно ли дышать в Болгарии.
При этом в ведомстве подчеркнули, что данный запрет вызывает «исключительно недоумение и разочарование».

Напомним, программный совет Болгарского национального радио принял решение снять с эфира интервью посла России Элеоноры Митрофановой. Оно должно было быть представлено в субботу в программе «Политически некорректно». 

По мнению автора и ведущего программы Петра Волгина, Митрофанова во время интервью говорила на тему свободы слова, о судьбе памятника Советской армии, перспективах двухсторонних отношений, ситуации на Украине.

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#запрет
#интервью
#мид рф
#радио
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В Болгарии радио сняло с эфира интервью с российским послом
16 декабря 2023, 17:20

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Интервью должны были представить в программе «Политически некорректно».
ТАСС пишет, что программный совет Болгарского национального радио принял решение снять с эфира интервью посла России Элеоноры Митрофановой. Оно должно было быть представлено в субботу в программе «Политически некорректно». 

«Программный совет БНР большинством голосов решил снять с эфира интервью посла Митрофановой, перед этим с требованием не давать интервью в эфир выступили председатель парламентской группы Движения за права и свободы Делян Пеевский и посольство Украины. Мы законопослушные люди и вынуждены выполнить это решение», - сообщил в эфире автор и ведущий программы Петр Волгин.
По его словам, это «акт политической цензуры». По словам Волгина, Митрофанова во время интервью говорила на тему свободы слова, о судьбе памятника Советской армии, перспективах двухсторонних отношений, ситуации на Украине. 

Ранее сообщалось, что ликвидированная в Польше комиссия, которая занималась расследованием обстоятельств крушения самолета экс-президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году, фальсифицировала доклады экспертов.

Об этом сообщил  журналистам глава канцелярии премьер-министра республики Дональда Туска Ян Грабец, информирует Polskie Radio.

Комментируя решение Минобороны Польши, Грабец обвинил в подлоге экспертизы американских и специалистов из Европы об авиакатастрофе.

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#болгария
#радио
#новости
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Группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом в президенты РФ
16 декабря 2023, 15:18

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Группа избирателей поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом на выборы президента России в 2024 году. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Сообщается, что после проведенного голосования руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов объявил, что группа избирателей приняла единогласное решение о выдвижении Владимира Путина. 

Ранее председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#выборы
#россия
#владимир путин
#президент
#сергей миронов
#партия
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Зеленский рассказал, что ему важнее западного финансирования
FT: Зеленский заявил, что начало переговоров о членстве в ЕС важнее помощи
16 декабря 2023, 14:23

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам Евросоюза, что для него в приоритете начало переговоров о членстве Украины в блоке, чем дополнительное финансирование. Об этом сообщает Financial Times.
По данным агентства Bloomberg, украинский лидер также заявил о необходимом для Украины сигнале, о том, что Европа ее не бросает. При этом неназванный представитель Европейского союза подчеркнул, что у Киева осталась ликвидность только на первый месяц следующего года, после чего у Украины начнутся финансовые трудности.

Он также добавил, что киевский режим имеет право на беспокойство.

Ранее сообщалось, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США только ухудшил ситуацию для Киева. 

Напомним, американский лидер Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Это заявление было сделано во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который посетил Белый дом.

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#европа
#заявление
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#джо украина
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Писториус неожиданно высказался о России и Европе
Reuters: Писториус призвал к перевооружению армий ЕС на фоне растущих угроз
16 декабря 2023, 12:24

Фото: iStock/Allexxandar

Глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что странам Евросоюза необходимо ускорить перевооружение армии из-за надвигающихся «военных угроз». Об том сообщает агентство Reuters.
По словам Писториуса, в запасе у Европейского союза осталось пять-восемь лет для того, чтобы «наверстать упущенное» в различных сферах: от оружия до общества. Глава минобороны Германии отметил, что РФ серьезно увеличила производство вооружения для обеспечения своих военных сил в условиях украинского конфликта.

Без приведения каких-либо доказательств Писториус сообщил, что Россия угрожает безопасности Молдавии, Грузии и стран Балтии. Он также добавил, что Европа может столкнуться с новыми вызовами в военной отрасли.

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#европа
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#минобороны
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#рф
#фрг
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В ЕР рассказали подробности о непубличной части встречи фракций с Путиным
Васильев: непубличная часть встречи фракций с Путиным длилась до двух часов ночи
16 декабря 2023, 12:04

Фото: сайт Кремля

Лидер фракции ЕР в Госдуме Владимир Васильев заявил, что непубличная часть встречи лидеров фракций Госдумы с президентом РФ Владимиром Путиным в пятницу длилась долго. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Васильева, он покинул встречу в два часа ночи.

Ранее председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил в беседе с РИА Новости, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#выборы
#россия
#владимир путин
#президент
#пост
#сергей миронов
#рф
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Стало известно о возможном выдвижении Путина на выборы как самовыдвиженца
Миронов: Путин объявит, что идет на выборы президента как самовыдвиженец
16 декабря 2023, 11:54

Фото: сайт Кремля

Председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца. Об этом сообщает РИА Новости.
Миронов отметил, что объявление российского лидера по вопросу выборов произойдет во время собрания оргкомитета. По словам председателя думской фракции, «Справедливая Россия» и Народный фронт будут заниматься сбором подписей за выдвижение главы государства.

Ранее Путин сообщил, что предвыборная кампания в России будет проводиться на конкурентной основе, а также в полном соответствии с российскими законами, любое вмешательство извне будет жёстко пресекаться.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#выборы
#россия
#владимир путин
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#пост
#лидер
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