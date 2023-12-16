США отчитали Израиль за атаки на армию Ливана, пишут СМИ

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США отчитали Израиль за то, что он с 7 октября совершил более 30 атак на ливанскую армию. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что за период с 7 октября Израиль более 34 раз нанес удары по позициям Вооруженных Сил Ливана. По информации одного из высокопоставленных американских чиновников, в США считают, что истинная цель некоторых из этих атак заключалась в объектах шиитского движения «Хезболлах».
Сообщается, что администрация американского лидера посчитала такие удары со стороны Израиля неприемлемыми.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Сообщается, что администрация американского лидера посчитала такие удары со стороны Израиля неприемлемыми.
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Екатерина Коршунова