Армия Китая начала масштабные военные учения у берегов Тайваня

Фото: iStock/e-crow
Китайская армия запустила масштабные учения недалеко от Тайваня. Об этом сообщило Восточное командование Китая, пишет издание «Известия».
Манёвры включают совместные операции наземных войск, флота, авиации и ракетных подразделений. Учения тестируют атаки по морским и наземным целям, а также операции «море-воздух». Цель — проверить боеготовность и способность блокировать ключевые районы.
Читайте также:
Известный певец Волкан Конак рухнул на сцене во время концерта и умер
«Легкая материальная помощь»: Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской вдруг перевел отцу почти 9 млн рублей
Директора мебельной фабрики задержали за изнасилование 11-летней приемной дочери
«В учениях участвуют наземные подразделения, ракетные войска, а также элементы Военно-морских и Воздушных сил», — написал в соцсетях представитель Восточной боевой зоны командования НОАК Ши И.Подробности учений пока держат в секрете.
Читайте также:
Известный певец Волкан Конак рухнул на сцене во время концерта и умер
«Легкая материальная помощь»: Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской вдруг перевел отцу почти 9 млн рублей
Директора мебельной фабрики задержали за изнасилование 11-летней приемной дочери
Мария Моисеева