Известный певец Волкан Конак рухнул на сцене во время концерта и умер

Волкан Конак (Фото: Instagram* @volkankonakofficial)
Турецкий певец Волкан Конак погиб прямо на сцене. Гибель 58-летнего мужчины вызвала шок и ужас у фанатов и близких ему людей. Трагедия случилась во время концерта на Северном Кипре, сообщили турецкие СМИ. Позднее новость подтвердило Министерство здравоохранения Турецкой Республики Северного Кипра.
Поздним вечером 30 марта в городе Искеле у Конака было выступление в отеле. Во время исполнения номера он вдруг потерял сознание. Зрители и команда бросились к нему, пытаясь помочь, хотя некоторые коллеги не сразу заметили беду и продолжали играть.
Медики прибыли быстро. Артиста забрали в больницу в 00:17, но спасти его не смогли — в 00:42 врачи объявили о смерти певца. Мужчину пытались реанимировать, однако чуда не случилось.
После печальной новости соцсети взорвались критикой: посетители говорили, что зал был душным и переполненным, а дежурных медиков с дефибрилляторами не оказалось рядом.
Волкан Конак являлся значимой фигурой в мире турецкой народной музыки, он также был известен как «Kuzeyin Oglu» (Сын Севера). Певец родился 27 февраля 1967 года, в дальнейшем стал многократным лауреатом Pantene Golden Butterfly Awards как лучший фолк-музыкант.
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Медики прибыли быстро. Артиста забрали в больницу в 00:17, но спасти его не смогли — в 00:42 врачи объявили о смерти певца. Мужчину пытались реанимировать, однако чуда не случилось.
Волкан Конак (Фото: Instagram* @volkankonakofficial)
После печальной новости соцсети взорвались критикой: посетители говорили, что зал был душным и переполненным, а дежурных медиков с дефибрилляторами не оказалось рядом.
Волкан Конак являлся значимой фигурой в мире турецкой народной музыки, он также был известен как «Kuzeyin Oglu» (Сын Севера). Певец родился 27 февраля 1967 года, в дальнейшем стал многократным лауреатом Pantene Golden Butterfly Awards как лучший фолк-музыкант.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева