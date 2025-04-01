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Известный певец Волкан Конак рухнул на сцене во время концерта и умер

Турецкий певец Волкан Конак упал на сцене во время выступления и погиб
Волкан Конак (Фото: Instagram* @volkankonakofficial)

Волкан Конак (Фото: Instagram* @volkankonakofficial)

Турецкий певец Волкан Конак погиб прямо на сцене. Гибель 58-летнего мужчины вызвала шок и ужас у фанатов и близких ему людей. Трагедия случилась во время концерта на Северном Кипре, сообщили турецкие СМИ. Позднее новость подтвердило Министерство здравоохранения Турецкой Республики Северного Кипра.
Поздним вечером 30 марта в городе Искеле у Конака было выступление в отеле. Во время исполнения номера он вдруг потерял сознание. Зрители и команда бросились к нему, пытаясь помочь, хотя некоторые коллеги не сразу заметили беду и продолжали играть.

Медики прибыли быстро. Артиста забрали в больницу в 00:17, но спасти его не смогли — в 00:42 врачи объявили о смерти певца. Мужчину пытались реанимировать, однако чуда не случилось.

Волкан Конак (Фото: Instagram* @volkankonakofficial)

После печальной новости соцсети взорвались критикой: посетители говорили, что зал был душным и переполненным, а дежурных медиков с дефибрилляторами не оказалось рядом.

Волкан Конак являлся значимой фигурой в мире турецкой народной музыки, он также был известен как «Kuzeyin Oglu» (Сын Севера). Певец родился 27 февраля 1967 года, в дальнейшем стал многократным лауреатом Pantene Golden Butterfly Awards как лучший фолк-музыкант.

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Бывшая жена Джигарханяна пианистка Цымбалюк-Романовская тайно стала мамой-одиночкой
01 апреля 2025, 01:53

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: Instagram* @ vitalinaromanovskaya)

Известная экс-жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская родила дочь. Она держала в тайне факт скорого рождения ребенка до последнего. В 46 лет пианистка впервые стала мамой. Теперь же она дала комментарий по состоянию малышки и даже показала карды с ней в интервью. Фотографии выложили в Telegram-канале «Дни.ру — шоу-бизнес».
Цымбалюк-Романовская объяснила, что «за год исполнила две свои давние мечты»: переехала в новую квартиру, где все обустроено по ее вкусу, а также родила дочь.

Малышка появилась на свет 25 марта в клинике имени Снегирева с весом 3740 граммов и ростом 53 сантиметра. Виталина призналась «Дни.ру», что скрывала беременность ради спокойствия, доверяя лишь врачам и близким друзьям. Не хотела делать из скорого рождения дочки шоу.



«Я очень благодарна (всем, кто знал про беременность) за то, что эта информация никуда не попала, и пресса меня не атаковала», — поделилась пианистка.
Имя отца девочки остаётся загадкой. Радостная мама намекнула, что будет растить её одна.

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: Instagram* @ vitalinaromanovskaya)

«Для меня важнее всего спокойствие и полное отсутствие выяснения отношений с кем-либо. Я построила свою жизнь так, чтобы ничего ни с кем не делить, особенно – ребенка», — добавила Виталина.
Цымбалюк-Романовская не собирается менять привычный ритм жизни. Она продолжит уроки музыки и концерты, совмещая карьеру с заботой о дочке.

Напомним, что брак с Джигарханяном у Виталины был бурным: они познакомились, когда ей было всего 16 лет. К 21 году пианистки у них начались отношения, однако разница в возрасте была большая — Джигарханяну к тому моменту исполнилось 64 года. Пара расписалась в 2016-м году, однако вскоре Армен Борисович обвинил жену в воровстве и уже в 2017 подал на развод.

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#беременность
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«Бабочки в животе»: Надежда Ангарская рассказала о похудении с помощью препаратов и показала результаты
Ангарская призналась в похудении с помощью препаратов и похвасталась фигурой
01 апреля 2025, 00:13

Надежда Ангарская (Фото: Instagram* @nadezhdaanga)

Надежда Ангарская из Comedy Woman сбрасывает вес под строгим контролем врачей, используя уколы и препараты. Её путь к стройности — это не просто погоня за красотой, а настоящая забота о себе. Стремление стать лучше. Она поразилась хейтерам и окружающим, которые настаивают — «ничего не надо менять».
Ангарская обсудила ситуацию с подписчиками в соцсетях.

«Как мне надоели люди, которые могут только хейтить… Обесценивают труд других людей. Да, и вокруг меня много людей, которые говорят, — «ты потеряешь свой типаж, фактуру»! Но никто из этих людей даже не догадывается какие изменения происходят с человеком когда он худеет», — призналась звезда, добавляя, что уже сбросила 20 килограмм.
Надежда Ангарская и ее старый размер (Фото: кадр видео Instagram* @nadezhdaanga)

Она уверена, что стремиться надо не только к «бабочкам в животе» от нового образа в зеркале — нормальное давление и крепкий сон стали её главными бонусами.

Надежда следует диете, составленной доктором по её анализам, и принимает российский препарат, не скрывая этого от поклонников. Её борьба началась с уколов, и она не собирается останавливаться, ведь впереди чёткая цель. Разумеется, надо быть осторожной. Она это понимает, поэтому советуется с профессионалами.

Надежда Ангарская показывает результаты похудения (Фото: кадр видео Instagram* @nadezhdaanga)

Ангарская призывает всех полюбить себя и заняться здоровьем, пока весна набирает обороты. Сама она планирует продолжать похудение до нужного ей результата.

«Давайте будем свою любовь проявлять в заботе о своем здоровье, о своем теле», — написала она.
До лета осталось два месяца, и Надежда уверена — забота о теле подарит не только фигуру, но и лёгкость.

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«Это просто безумие»: звезда фильма «Один дома» назвал себя жертвой домашнего насилия
Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин назвал своего отца тираном
31 марта 2025, 22:14

Маколей Калкин (Фото: Instagram*/macaulay_culkin_)

Американский актер Маколей Калкин, известный по серии фильмов «Один дома», считает себя жертвой домашнего насилия. Его воспоминания об «отце-тиране» Ките Калкине обострились, когда он сам стал папой. Мужчина клянется, что его дети никогда не пройдут через то же самое.
«Теперь, когда у меня есть дети, это все будто поднимается со дна. Я думаю: «Как он мог быть таким?» У него были замечательные дети. Это просто безумие», — вспомнил Калкин.
Артист добавил, что четверо детей и семеро внуков не хотят иметь со звездным родственником ничего общего. Маколей Калкин не говорил с ним практически 30 лет.

«Он был худшим. Когда шел бракоразводный процесс, судья постановил, что я должен с ним видеться. Я сказал своему адвокату: «Я не поеду». Он ответил: «Тебя могут арестовать». Я сказал: «Отлично. Посмотрим, осмелится ли судья посадить в тюрьму самого известного ребенка в мире за то, что он не хочет видеться с отцом-тираном», — рассказал 44-летний Маколей.
В одном из подкастов Калкин пояснил, что отец, по его мнению, нарцисс. Маколей Калкин воспитывает двоих детей с невестой Брендой Сонг.

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«Боже, никогда!»: почему Ларису Гузееву возмутило предложение вести шоу «Давай поженимся»
Ларису Гузееву возмутило предложение вести шоу «Давай поженимся»
31 марта 2025, 21:33

Лариса Гузеева (Фото: Instagram*/_larisa_guzeeva_)

Актриса Лариса Гузеева возмутилась от предложения вести шоу «Давай поженимся», поскольку она считала, что достойна съемок лишь с великими режиссерами. Ее цитируют «Страсти».
«Когда мне предложили вести программу, я подумала: „Боже, никогда! Меня же должны снимать Кончаловский, Звягинцев, Спилберг...» — поделилась артистка.

Потом, по ее словам, она взяла паузу на месяц, а затем согласилась. Образ Гузеевой периодически менялся, а самый первый, когда она была королевой в окружении подданных, и вовсе не прижился. Кроме того, шоу не обходится без конфликтов, но от них «рождается человеческое», говорит телеведущая. Своих коллег по цеху Гузеева считает «родственниками».

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Стример Меллстрой перевел 5 млн на лечение Паши Техника
Ева Карицкая: стример Меллстрой перевел 5 млн на лечение Паши Техника
31 марта 2025, 20:33

Паша Техник (Фото: Telegram/pashatechniqueoriginaI)

Блогер Меллстрой (Андрей Бурим) перевел на лечение рэпера Паши Техника пять миллионов рублей. Об этом в соцсетях сообщила экс-супруга находящегося в коме артиста Ева Карицкая. Женщина записала видео-сообщение с благодарностью.
«Огромный респект и огромное спасибо Меллстрою, он задонатил пять миллионов рублей, буквально сейчас. Это очень большая сумма, и мы просто безмерно благодарны. Я благодарна тому, что он вышел на меня», — сказала Карицкая.
Паша Техник находится в тайской больнице. Мужчина подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. Недавно о состоянии артиста высказывался его директор Марк Флинк.

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