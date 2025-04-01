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Директора мебельной фабрики задержали за изнасилование 11-летней приемной дочери

78.ru: в Ленобласти директора фабрики схватили за изнасилование 11-летней девочки
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

В Ленинградской области задержали директора мебельного предприятия. Мужчина подозревается в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на данные правоохранительных органов.
По заявлению 38-летней жительницы деревни Мухоловка Ломоносовского района, преступление произошло в ночь на 30 марта. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Мебельщик задержан и помещен в ИВС.

Издание «News.ru» добавляет, что 11-летняя школьница была для педофила приемной дочерью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Подозреваемый, 48-летний мужчина, ранее уже был осужден на 7 лет за аналогичное преступление в 2017 году, но вышел на свободу условно-досрочно через три года из колонии в Металлострое.

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На Сахалине «особо опасный» психбольной стал ​причиной гибели соседа по палате
01 апреля 2025, 03:43

Фото: Telegram СУ СК России по Сахалинской области

На Сахалине бывший заведующий отделением психиатрической больницы предстанет перед судом. По данным Следственного комитета региона, обвиняемый поместил в стационар «особо опасного» пациента, игнорируя противопоказания, и не обеспечил усиление мер безопасности. В результате от рук «ненормального» погиб другой пациент.
Как установило следствие, обвиняемый не провел необходимого освидетельствования и не изменил меры принудительного лечения. Это позволило опасному пациенту совершить преступление, приведшее к смерти соседа по палате.

Прокуратура подтвердила, что халатность сотрудника стала прямой причиной трагедии. Обвиняемый — бывший заведующий одного из отделений ГКУЗ «Сахалинская областная психиатрическая больница».

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#стационар
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В Белоруссии задержали американца-нелегала, который прятался в вагоне товарного поезда
БелТА: В Белоруссии задержали скрывшегося в пустом вагоне американца-нелегала
01 апреля 2025, 03:08

Фото: iStock/Tatsiana Drozd

Гражданин США был задержан на железнодорожной станции Молодечно в Беларуси при попытке незаконного пересечения границы. Об этом сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на пресс-службу Государственного таможенного комитета (ГТК) Республики Беларусь.
27-летний американец скрывался в пустом вагоне поезда, который направлялся из Литвы сообщением Кена — Молодечно.

Таможенники обнаружили нарушителя во время проверки состава. Уточняется, что гражданин США прятался в грузовом вагоне. После задержания мужчину передали органам пограничной службы для дальнейшего расследования.

В ГТК подчеркнули, что подобные методы пересечения границы являются нарушением законодательства и пресекаются оперативно.

Ранее сообщалось, что в Москве с высотной парковки упал автомобиль. Машина вспыхнула, а внутри оставалась женщина-водитель. К сожалению, она погибла.

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«Показал настоящий повод для плача»: отец смертельно изнасиловал новорожденную дочь и грозился убить мать малышки
DM: отец из Африки смертельно изнасиловал новорожденную дочь и угрожал ее матери
01 апреля 2025, 00:55

Фото: iStock/Nelly Senko

Отец родом из Южной Африки, убивший свою новорождённую дочь после жестокого изнасилования малышки, стал угрожать на суде расправой над матерью ребенка. Он твердил, что убьет ее, если суд его не посадит. Об ужасающих деталях расследования сообщает DailyMail 31 марта 2025 года.
На суде 37-летний Хуго Феррейра признался в преступлении, которое совершил 8 июня 2023 года. Отец остался один со своим новорожденным ребёнком. Его дочка родилась лишь неделю назад, была совсем еще маленькой.

Мать ребёнка, Морин Бранд, оставила малышку с Феррейрой, чтобы купить подгузники. Вернувшись, она обнаружила дочь с тяжёлыми травмами — но не сразу, поскольку отец спрятал ребенка от жены.

Baza: в Москве задержали извращенца по подозрению в педофилии
Baza: в Москве задержали извращенца по подозрению в педофилии
«Я знал: она наверняка заметит неладное с ребенком. Я решил какое-то время ей его не показывать. Я же понимал, что у малышки видимые травмы», — сказал убийца.
Фото: iStock/Aleksej Sarifulin

Феррейра, недовольный тем, что ребёнок плакал от голода и мокрых пелёнок, а мать задержалась, в ярости избил и изнасиловал девочку, нанеся ей смертельные удары по голове. Малышку доставили в больницу, но на следующий день она умерла.

На суде насильник не отрицал, что совершил недозволительное, однако искреннего сожаления за ним замечено не было. Со слов монстра-отца, он сорвался, потому что решил показать младенцу «стоящий повод для плача».

Феррейра также признался, что действовал осознанно, несмотря на употребление метамфетамина. Приговор мужчине вынесут на следующей неделе. При этом похоже, что Феррейра верит в шанс остаться на свободе.

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#изнасилование
#убийство
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Baza: машина упала с высотной парковки в Москве и загорелась
31 марта 2025, 21:14

Фото: istockphoto/trikolor

Автомобиль упал с высотной парковки в Москве и загорелся. Как пишет Baza, все случилось на Крылатской улице города. Очевидцы рассказали, что машина марки «Вольксваген Гольф» сорвалась с четвертого этажа. По предварительной информации, водитель погиб.
Перед этим стало известно о гибели женщины в результате ДТП в Приморье. Сообщалось, что пострадали девять человек. Авария с летальным исходом произошла на 393-м километре трассы А-370 «Уссури». В пресс-службе регионального главка МВД России добавили, что один автомобиль вылетел на встречную полосу. Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливаются. На месте ДТП работают полицейские, спасатели и медики.

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#москва
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Росгвардия задержала подозреваемого в покушении на убийство в Подмосковье
31 марта 2025, 20:33

Фото: istockphoto/trikolor

Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в покушении на убийство и угрозе убийством в Подмосковье. В столичном управлении ведомства предоставили видеозапись задержания. Уточняется, что фигурант уголовного дела подозревается также в незаконном хранении оружия.
В Росгвардии пояснили, что мужчина угрожал матери заявительницы, когда проник в жилище с предметом, похожим на автоматическое оружие. Затем он предпринял неудачную попытку выстрела. Нападавшего вывел из квартиры отец потерпевшей.

«В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, боеприпасы и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела», — сказано в релизе.
По факту происшествия ведется следствие.

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#мир
#россия
#москва
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#новости
#убийство
#криминал
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