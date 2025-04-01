Директора мебельной фабрики задержали за изнасилование 11-летней приемной дочери

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В Ленинградской области задержали директора мебельного предприятия. Мужчина подозревается в изнасиловании 11-летней девочки. Об этом сообщает «78.ru» со ссылкой на данные правоохранительных органов.
По заявлению 38-летней жительницы деревни Мухоловка Ломоносовского района, преступление произошло в ночь на 30 марта. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ. Мебельщик задержан и помещен в ИВС.
Издание «News.ru» добавляет, что 11-летняя школьница была для педофила приемной дочерью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Подозреваемый, 48-летний мужчина, ранее уже был осужден на 7 лет за аналогичное преступление в 2017 году, но вышел на свободу условно-досрочно через три года из колонии в Металлострое.
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Издание «News.ru» добавляет, что 11-летняя школьница была для педофила приемной дочерью. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Подозреваемый, 48-летний мужчина, ранее уже был осужден на 7 лет за аналогичное преступление в 2017 году, но вышел на свободу условно-досрочно через три года из колонии в Металлострое.
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Мария Моисеева