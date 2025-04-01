«Легкая материальная помощь»: Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской вдруг перевел отцу почти 9 млн рублей

Елена Блиновская (Фото: Instagram* @ elena_blinovskaya)
Муж Елены Блиновской бизнесмен Алексей перевел своему отцу почти 9 миллионов рублей, пока жена отбывает срок. Такая огромная огромная сумма средств привлекла внимание суда. Арбитражный суд Москвы серьезно займется вопросом законности этих денег.
Ранее Елена Блиновская получила пять лет колонии за мошенничество и отмывание денег, задолжав налоговой около миллиарда рублей. Её признали банкротом в ноябре 2024 года, арестовав имущество — от земельных участков до машин стоимостью на 50 миллионов.
Когда Блиновскую арестовали, то её муж Алексей вскоре подписал контракт о прохождении службы в рядах российской армии. Четверо детей пары остались под присмотром родителей Елены.
Однако 31 марта на сайте РАПСИ появилась информация, что суд Москвы собирается рассмотреть 19 мая заявление о незаконности перечисления мужем автора «марафонов желаний» Елены Блиновской своему отцу загадочного платежа для «материальной помощи». Размер «помощи» составил 8,997 миллиона рублей.
Такая денежная махинация вызвала вопросы у финансового управляющего имуществом Блиновской Марии Ознобихиной. Ознобихина требует признать перевод недействительным, и суд скоро вынесет решение.
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Когда Блиновскую арестовали, то её муж Алексей вскоре подписал контракт о прохождении службы в рядах российской армии. Четверо детей пары остались под присмотром родителей Елены.
Елена Блиновская с мужем Алексеем и детьми (Фото: Instagram* @elena_blinovskaya)
Однако 31 марта на сайте РАПСИ появилась информация, что суд Москвы собирается рассмотреть 19 мая заявление о незаконности перечисления мужем автора «марафонов желаний» Елены Блиновской своему отцу загадочного платежа для «материальной помощи». Размер «помощи» составил 8,997 миллиона рублей.
Такая денежная махинация вызвала вопросы у финансового управляющего имуществом Блиновской Марии Ознобихиной. Ознобихина требует признать перевод недействительным, и суд скоро вынесет решение.
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*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева