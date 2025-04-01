«Легкая материальная помощь»: Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской вдруг перевел отцу почти 9 млн рублей

Надежда Ангарская из Comedy Woman сбрасывает вес под строгим контролем врачей, используя уколы и препараты. Её путь к стройности — это не просто погоня за красотой, а настоящая забота о себе. Стремление стать лучше. Она поразилась хейтерам и окружающим, которые настаивают — «ничего не надо менять».