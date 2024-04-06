«Армия не укомплектована»: Украинский майор высказался о состоянии ВСУ

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Майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин заявил, что более половины украинских военных, находящихся на передовой, не укомплектованы, заявил Лапин в эфире программы «5 канала».
Лапин подчеркнул, что Вооруженные силы Украины плохо оснащены, а более половины личного состава не укомплектованы.
По мнению майора, нынешнюю ситуацию не исправит готовящийся закон о мобилизации. Он считает, что это будет губительно, так как на принятие и реализацию законопроекта уйдет много времени.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Украине намерен внести женщин от 18 до 60 лет в реестр военнообязанных.
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«Я не хочу выдавать государственных тайн, но в некоторых подразделениях количество личного состава не доходит до 40 процентов. А я знаю такие подразделения, где еще меньше», – отметил он.
По мнению майора, нынешнюю ситуацию не исправит готовящийся закон о мобилизации. Он считает, что это будет губительно, так как на принятие и реализацию законопроекта уйдет много времени.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на Украине намерен внести женщин от 18 до 60 лет в реестр военнообязанных.
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Александр Климов