Зеленский признал, что у Украины нет снарядов для наступления

В ходе украинского новостного телемарафона президент Владимир Зеленский заявил, что у Украины нет снарядов для проведения контрнаступлений.
«У нас нет достаточного количества снарядов для контрнаступательных операций. Однако у нас есть несколько инициатив, направленных на защиту нашего государства, которые уже приняты к реализации», — отметил Зеленский в ходе интервью в эфире украинского новостного телемарафона.Он подчеркнул, что дефицит артиллерийских снарядов Вооруженных Сил Украины пытаются компенсировать с помощью дронов, но признал, что они не могут полностью заменить снаряды.
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