На Украине допустили внесение женщин от 18 до 60 лет в реестр военнообязанных

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Киев планирует внести в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин в возрасте 18-60 лет, пишет местное издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале после анализа текста указа президента Владимира Зеленского.
Закон об электронном реестре военнообязанных, подписанный президентом Зеленским, предусматривает, что власти обязаны подавать в реестр информацию обо всех гражданах Украины в возрасте 18-60 лет, независимо от пола. Журналисты допустили, что регистрировать будут и женщин.
Ранее Владимир Зеленский поддержал идею Макрона о потенциальной отправке французских войск на Украину.
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«Власти намерены вписать в реестр военнообязанных не только мужчин, но и всех женщин от 18 до 60 лет», – подчеркнули они.
Ранее Владимир Зеленский поддержал идею Макрона о потенциальной отправке французских войск на Украину.
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Александр Климов