В Госдуме прокомментировали информацию о французских солдатах на Украине

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Французские военнослужащие получат на Украине статус иностранных наемников и будут объявлены вне закона для Вооруженных силах (ВС) РФ, сообщил депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, передает РИА Новости.
По словам Белика, президент Украины Владимир Зеленский остро осознает нехватку войск в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Белик называет загадкой года, сколько французов уедет на Украину и уедет ли. По его мнению, все может ограничиться словами.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 1,5 тысячи французских военнослужащих могут находиться в резерве для отправки в Украину в апреле.
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«Все солдаты иностранных армий, включая французских, которые зайдут на Украину, получат статус наемников, а значит, для российской армии будут вне закона», – высказался он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 1,5 тысячи французских военнослужащих могут находиться в резерве для отправки в Украину в апреле.
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Александр Климов