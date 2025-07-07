Армия Польши начала спецоперацию на границе

07 июля 2025, 11:24

Косиняк-Камыш: ВС Польши начали операцию «Безопасный запад» на границе с ФРГ

Фото: iStock/CatEyePerspective

Армия Польши начала специальную операцию «Безопасный запад» на границе с Германией. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в соцсети Х.