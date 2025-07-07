Армия Польши начала спецоперацию на границе

Косиняк-Камыш: ВС Польши начали операцию «Безопасный запад» на границе с ФРГ
Фото: iStock/CatEyePerspective

Армия Польши начала специальную операцию «Безопасный запад» на границе с Германией. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш на своей странице в соцсети Х.



Политик подчеркнул, что польские войска поддерживают Пограничную стражу и полицию на границе с Германией. Также осуществляется расширение их деятельности на границе с Литвой.

Косиняк-Камыш добавил, что для участия в спецоперации было делегировано пять тысяч военнослужащих.

Операция была начата в качестве решительной реакции на миграционные угрозы. Министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Семоняк в беседе с журналистами отметил, что на границе с Литвой уже были задержаны первые с начала спецоперации нелегальные мигранты. Это были граждане Афганистана, которых ночью перевозил через границу эстонский водитель.

Также с понедельника Польшей был введён 30-дневный временный пограничный контроль с Германией и Литвой.

В Варшаве постоянно фиксируют сообщения о том, что немецкие полицейские организуют незаконный вывоз нелегальных мигрантов на польскую территорию. При этом с немецкой стороны пограничный контроль проводится с прошлого года, что вызывает негативную реакцию властей Польши.

Анастасия Чинкова

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