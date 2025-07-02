В Польше ликвидировали банду украинцев, занимавшихся похищением мигрантов
В Польше ликвидировали банду украинцев, которая занималась похищениями нелегальных мигрантов ради получения выкупа. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.
В прошлом месяце в полицию Польши поступила информация о похищении двух граждан Эфиопии. Преступники требовали за освобождение своих жертв выкуп в криптовалютах. В противном случае они угрожали расправиться с мужчинами и продать их органы.
Согласно информации источника, в банде состояли четыре человека, среди задержанных есть две женщины 20 и 40 лет. Все преступники, которые являются гражданами Украины, находились на территории Польши легально и занимались незаконной переправкой мигрантов в ЕС.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. В настоящее время они находятся под стражей.
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