Глава МИД Польши Сикорский: Путин идет по пути Брежнева и повторяет ошибки СССР
Президент России Владимир Путин движется по пути генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. По его словам, которые приводит AFP, российский лидер утверждал, что причина распада СССР кроется в чрезмерных военных расходах, но сам тратит много средств на вооружение.
«Путин должен понимать, что он на пути Брежнева. Он сам однажды сказал, что Советский Союз распался, потому что потратил слишком много на вооружение, и теперь он делает то же самое», — цитирует агентство польского политика.Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал политиков, которые окончательно утратили здравый смысл.