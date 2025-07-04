В Польше заявили о спасении Украины

04 июля 2025, 17:16

Дуда: Польша спасла Украину, первой предоставив тяжёлую технику

Фото: iStock/Berezko

Польша спасла Украину, первой отправив стране тяжёлую военную технику. Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда, слова которого приводит издание Onet.