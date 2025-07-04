В Польше заявили о спасении Украины
Польша спасла Украину, первой отправив стране тяжёлую военную технику. Об этом сообщил польский президент Анджей Дуда, слова которого приводит издание Onet.
Политик заявил, что может смело говорить о том, что Польша спасла Украину, поскольку стала первой страной, которая отправила ВСУ тяжёлую технику.
Дуда добавил, что Киев «буквально умолял» Варшаву передать ему истребители МиГ-29. Польские власти спрашивали разрешения на отправку самолётов у союзников по НАТО, однако столкнулись с блокировкой со стороны США.
Ранее в этот день президент Польши заявил о стремлении западных партнёров выжать из страны как можно больше для оказания помощи Украине.
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