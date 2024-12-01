Армия Сирии объявила о скором контрнаступлении

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Вооруженные силы (ВС) Сирии успешно отражают террористические атаки и планируют контрнаступление. Сообщением об этом было опубликовано главным командованием сирийской армии в социальной сети Facebook*.
«Отражение террористической атаки идет со всем успехом и решительностью и вскоре перейдет к контратаке для восстановления контроля над всеми территориями», – отмечается в заявлении.
До этого президент Сирии Башар Асад прокомментировал ситуацию в стране. По его словам, Сирия продолжает отстаивать целостность своей территории и может уничтожить врага, если ей помогут друзья и союзники.
28 ноября сирийские боевики приступили к крупному наступлению на правительственные позиции вблизи провинции провинции Алеппо. Сообщается, что повстанцы заняли 13 деревень в этом районе и крупнейшую базу сирийских войск.
Ранее стало известно о попытке военного переворота в Сирии. Группа офицеров организовала вооруженное восстание против командования и попыталась захватить несколько административных зданий.
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Александр Климов