США намерены любым способом добиться суда над Раулем Кастро

Генпрокурор Бланш: США приложат максимум усилий для экстрадиции Рауля Кастро
Исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что американские власти сделают все возможное для привлечения к суду одного из лидеров Кубинской революции, генерала армии Рауля Кастро. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Чиновник напомнил о случае с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которого захватили вооруженные силы США, и назвал ту операцию «экстремальным примером». Бланш уточнил, что обычно подобные задачи решаются через процедуру экстрадиции и при сотрудничестве с международными партнерами.
«Нам нужно, чтобы Кастро был в США и предстал перед судом. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить его сюда», — заявил Бланш.Американский Минюст предъявил Кастро обвинения в убийстве четырех человек, уничтожении двух воздушных судов и в преступном сговоре с целью ликвидации граждан США. Основанием для обвинений стал инцидент 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два самолета эмигрантской организации «Братья приходят на помощь», базировавшейся в Майами.