США намерены любым способом добиться суда над Раулем Кастро

29 мая 2026, 02:14

Генпрокурор Бланш: США приложат максимум усилий для экстрадиции Рауля Кастро

Исполняющий обязанности министра юстиции — генерального прокурора США Тодд Бланш заявил, что американские власти сделают все возможное для привлечения к суду одного из лидеров Кубинской революции, генерала армии Рауля Кастро. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.





Чиновник напомнил о случае с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, которого захватили вооруженные силы США, и назвал ту операцию «экстремальным примером». Бланш уточнил, что обычно подобные задачи решаются через процедуру экстрадиции и при сотрудничестве с международными партнерами.



«Нам нужно, чтобы Кастро был в США и предстал перед судом. Мы сделаем все возможное, чтобы доставить его сюда», — заявил Бланш.