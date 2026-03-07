Армия США опубликовала фото ядерного бомбардировщика на фоне угроз Трампа Ирану
Центральное командование США опубликовало видео со стратегическим бомбардировщиком B-52 Stratofortress на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о возможных ударах по Иран.
В публикации командования говорится: «Когда дело касается бомбардировщика B-52, это всегда несправедливо». Также в сообщении приводятся слова министра обороны США Пит Хегсет о том, что возможные боевые действия против Ирана не рассматривались как «честная битва».
B-52 — межконтинентальный стратегический бомбардировщик, разработанный компанией Boeing и состоящий на вооружении американских ВВС. Самолёт способен летать на высотах до 15 километров и нести различные виды вооружений, включая ядерные боеголовки. При этом ранее Трамп заявил, что США могут нанести по Ирану «очень сильные удары».
Читайте также: