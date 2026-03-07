В Москве оценили заявления Трампа о новом «политическом формате» для мира
Политолог Сазонова: суверенитет государств нельзя отменить решением из США
Доктор юридических наук Кира Сазонова заявила, что международные отношения строятся на принципах суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела.
В беседе с RT Сазонова отметила, что президент США Дональд Трамп предлагает альтернативный формат, в рамках которого Вашингтон будет назначать глав других государств. Эксперт считает, что американский лидер действует под впечатлением от стратегии «обезглавливания режимов».
«Всех несогласных ждут либо конские тарифы, либо военные операции», — подчеркнула политолог.По мнению Сазоновой, текущее положение США не позволяет реализовать эти амбиции.
«Ничто не мешает Трампу озвучивать собственные фантазии, связанные с обнулением всех политических и юридических принципов, которые складывались столетиями. Но также ничто не мешает государствам защищать свой суверенитет», — сообщила она.Ранее Ангела Меркель призвала ЕС к большей самостоятельности и независимости от США.