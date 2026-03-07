Меркель призвала ЕС к большей самостоятельности и независимости от США
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости усиления самостоятельности Европейского союза в мировой политике и большей независимости от США. Об этом сообщает DPA.
Выступая на традиционном приёме Matthiae-Mahl в ратуше Гамбурга, Меркель заявила, что Европа должна больше, чем когда-либо, брать свою судьбу в собственные руки. По её словам, Евросоюз должен говорить единым голосом и восприниматься как самостоятельная политическая сила на международной арене.
Она также отметила, что в вопросе конфликта вокруг Украина Евросоюз должен оставаться военным сторонником Киева, но одновременно активнее использовать дипломатические инструменты для урегулирования ситуации. По словам Меркель, ещё в 2021 году она считала, что переговоры с президентом Россия Владимир Путин не должны быть полностью переданы США.
Читайте также: