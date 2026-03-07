Меркель призвала ЕС к большей самостоятельности и независимости от США

07 марта 2026, 13:33

Ангела Меркель (Фото: kremlin.ru)

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости усиления самостоятельности Европейского союза в мировой политике и большей независимости от США. Об этом сообщает DPA.