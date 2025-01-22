Army Recognition: в США начали печатать малые БПЛА на 3D-принтерах

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В США начали печатать малые беспилотные летательные аппараты на на 3D-принтерах. Данная информация поступила от Army Recognition.
«101-я воздушно-десантная дивизия приступила к производству систем малых БПЛА с использованием 3D-печати. Эта инициатива, основанная на инновационных технологиях и реализуемая Центром прикладных тактических инноваций EagleWerx в Форт-Кэмпбелле, призвана революционизировать производство дронов», — пишут авторы публикации.
Полковник Трэвис Макинтош, представляющий указанную дивизию, заявил, что это повлияет не только на производство деталей, но и на тактику применения малых беспилотных летательных аппаратов, поскольку время и затраты на производство и развертывание будут значительно сокращены за счет применения 3D-технологий.
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