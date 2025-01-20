Shot: ВСУ использовали беспилотники «Лютый» для атаки на заводы Казани

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В ходе атаки ВСУ на казанские заводы были использованы беспилотники типа «Лютый». Об этом сообщает Shot.
«ВСУ, предварительно, использовали беспилотник самолётного типа «Лютый» для атаки на казанские заводы. Один из них засняли очевидцы в Авиастроительном районе», — говорится в сообщении telegram-канала.
Отмечается, что в Татарстане объявлена опасность атаки БПЛА. Местные жители слышали взрывы в Авиастроительном районе Казани. По информации Mash, Из-за происшествия был закрыт местный аэропорт.
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Иван Мусатов