Трамп заявил, что США «изучают» вопрос о продолжении поставок оружия Украине

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает вопрос о продолжении поставок оружия Украине. Во время общения в Белом доме он подчеркнул, что решение еще не принято и находится на стадии обсуждения.
«Мы изучаем данный вопрос», — сказал журналистам Трамп в ответ на вопрос о готовности продолжить поставки оружия Украине.Он также добавил, что ведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и «очень скоро» планирует обсудить ситуацию с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее сообщалось, что президент США отметил, что в случае отказа Москвы от диалога он готов рассмотреть возможность ужесточения антироссийских санкций.
А вот премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал ЕС пересмотреть свою политику в отношении санкций против России. По его мнению, введенные меры нанесли серьезный ущерб экономике ЕС, лишив ее конкурентоспособности, но не приблизили окончание конфликта на Украине.
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Мария Моисеева