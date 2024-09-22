Армянская оппозиция сообщила о возобновлении протестов

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Лидер протестного движения в Армении архиепископ Баграт Галстанян сообщил о возобновлении со 2 октября активной борьбы с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Он подчеркнул, что борьба будет возобновлена 2 октября в 18:30 (17:30 мск), когда протестующие соберутся на Площади Республики в Ереване. Они будут вести упорную и неотступную борьбу с «гарантированной победой».
Напомним, что акции протеста, в ходе которых собравшиеся требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку приграничных территорий, проходили в Ереване с 9 мая до середины июня, после чего их активность спала.
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Анастасия Чинкова