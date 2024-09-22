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Армянская оппозиция сообщила о возобновлении протестов

Лидер протестов в Армении заявил о возобновлении борьбы со 2 октября
22 сентября 2024, 17:50
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Лидер протестного движения в Армении архиепископ Баграт Галстанян сообщил о возобновлении со 2 октября активной борьбы с целью отставки премьер-министра Никола Пашиняна.


Он подчеркнул, что борьба будет возобновлена 2 октября в 18:30 (17:30 мск), когда протестующие соберутся на Площади Республики в Ереване. Они будут вести упорную и неотступную борьбу с «гарантированной победой».

Напомним, что акции протеста, в ходе которых собравшиеся требовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, прекращения процесса делимитации границы с Азербайджаном и передачи Баку приграничных территорий, проходили в Ереване с 9 мая до середины июня, после чего их активность спала.

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#политика
#премьер-министр
#никол пашинян
Германия подняла в небо истребители из-за «активности» самолётов РФ над Балтикой
22 сентября 2024, 18:26

Фото: istockphoto/TebNad

Истребители Военно-воздушных сил Германии Eurofighter, участвующие в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтийским морем, были экстренно подняты в воздух. Причина заключалась якобы в активности российских самолётов.
Об этом сообщило командование ВВС Германии в своей социальной сети Х (ранее Twitter). Уточняется, что самолёты сил быстрого реагирования взлетели по тревоге с аэродрома в Латвии для того, чтобы идентифицировать сразу пять российских самолётов. По словам немецких военных, Eurofighter сопроводили в небе над Балтикой один Су-35 и четыре Су-30.

В сообщении утверждается, что российские самолёты летели якобы без полётного плана и с выключенными транспондерами. В министерстве обороны РФ ранее неоднократно заявляли, что все полёты российской военной авиации производятся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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В России назвали причину отказа Украины от переговоров в 2022 году
Депутат Новиков: отказ Киева от переговоров говорит о его недоговороспособности
22 сентября 2024, 18:00

Фото: iStock/Diy13

Отказ Украины от проведения переговоров с Россией в Стамбуле в 2022 году указывает на недоговороспособность киевских властей. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с «Лентой.ру».
Он подчеркнул, что такое поведение Киева обусловлено тем, что он постоянно оглядывается на Запад и реализует волю стран НАТО. Самому же Альянсу урегулирование конфликта было невыгодно, поскольку он планировал сделать из Украины плацдарм. Конечно, если есть цель задействовать чужую территорию под ведение боевых действий, то никакие мирные инициативы уже не интересуют.

Также Новиков отметил, что в публичном пространстве представители Запада и НАТО могут говорить всё, что угодно, чтобы объяснить свою позицию обывателям. Таким же образом можно тщательно маскировать свои действия и пытаться предстать миротворцем.

В связи с этим, убеждён депутат, Запад продолжит подогревать конфликт на Украине и поддерживать ведение боевых действий на её территории.

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#запад
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Посольство России в Чаде проясняет ситуацию с удерживаемыми социологами
Посольство России в Чаде проясняет ситуацию с социологами Шугалеем и Сэйфаном
22 сентября 2024, 17:58

Фото: iStock/Derek Brumby

Посольство России в Республике Чад постоянно контактирует с местными властями, чтобы прояснить ситуацию с удерживанием в аэропорту российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила в беседе с РИА Новости.
Ранее коллеги социологов сообщили агентству, что Шугалея и Суэйфана с 19 сентября без объяснения причин удерживают в аэропорту столицы Чада. В четверг они последний раз вышли на связи и сообщили, что их отказываются пропускать через границу. После этого об их судьбе ничего неизвестно.

Захарова подчеркнула, что посольство держит под контролем эту ситуацию и пытается прояснить все детали произошедшего.

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#мария захарова
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Британского премьера Стармера обвинили в поддержке России из-за сибирского кота
22 сентября 2024, 17:24

Фото: istockphoto/Nikita Burdenkov

Бывший сотрудник британской разведки Стивен Джеймс обвинил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в поддержке России. Причина в том, что политик взял себе котёнка сибирской породы.
Об этом экс-разведчик написал в своём телеграм-канале. Непонятно, насколько он был серьёзен при этом, однако он призвал премьер-министра обратить внимание, например, на породу британская короткошёрстная, а не выбирать себе кошку, само название которой прочно ассоциируется с Россией.

«Если Стармер не поддерживает британских короткошёрстных, как мы можем ожидать, что он поддержит британских рабочих?» — патетично восклицает Джеймс.

Трудно заподозрить британского политика в симпатиях по отношению к России, однако бывшему разведчику это удалось сделать при помощи домашнего питомца сибирской породы.

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#политика
#премьер-министр
#великобритания
#кошка
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Уходящий в отставку Байден намерен создать Индо-Тихоокеаский регион
Страны-участники QUAD намерены создать Индо-Тихоокеаский регион
22 сентября 2024, 17:12

Фото: istockphoto/LewisTsePuiLung

Участники состоявшегося в Вашингтоне саммита четверки стран QUAD озвучили идею создания концепцию Индо-Тихоокеанского региона. Об этом сообщает CNN, где широко освещается событие. Встреча президента США Джо Байдена с премьер-министрами Японии, Индии и Австралии прошла в штате Делавэр.
Представители нового четырехстороннего альянса по безопасности QUAD серьезно обеспокоены «опасными маневрами» Китая в акватории Азиатско-Тихоокеанского региона. Отмечается, что уходящий в отставку президент США Джо Байден намерен укрепить альянс двух океанов, который, по сути, создали в противовес Китаю и Азии.

Стороны саммита также выразили поддержку украинскому режиму.
«Мы вновь заявляем о необходимости установления всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине, в соответствии с международным правом, целями и принципами ООН», — говорится в заявлении по итогу встречи представителей четырех стран.

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#австралия
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В Кишинёве прошёл марш против вступления Молдавии в Евросоюз
Молодёжное крыло «Победы» провело марш против евроинтеграции в Кишинёве
22 сентября 2024, 16:50

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Активисты молодёжного крыла оппозиционного блока «Победа» вопреки запрету молдавских властей провели в Кишинёве марш против евроинтеграции. Об этом сообщил представитель блока Юрий Витнянский.
Он отметил, что подобные марши уже провели в Бельцах и Комрате. В воскресенье протестующие собрались в столице Молдавии. Цель их марша – показать властям, что молодёжь страны против вступления в Евросоюз и диктатуры президента Майи Санду, а также выступает за честные выборы.

Витнянский подчеркнул, что на митинге должно было собраться три тысячи человек, однако до места сбора доехала лишь тысяча, поскольку полиция останавливала и допрашивала всех проезжающих мимо.

Полиция запретила вести шествие до здания администрации президента, поэтому протестующие собрались в сквере у центральной площади города.

Напомним, что референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз пройдёт одновременно с выборами президента 20 октября.

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#кишинёв
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#референдум
#политика
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Российских социологов удерживают в аэропорту Чада с 19 сентября
22 сентября 2024, 16:21

Фото: iStock/skyNext

Российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан четвёртый день удерживаются в аэропорту столицы Чада без объяснения причин. Об этом их коллеги рассказали в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что последний раз Шугалей выходил на связь в четверг, 19 сентября. Он сообщил, что его не пропустили на границе в аэропорту Нджамены, после этого связь с ним прервалась.

Коллеги сообщили, что социологи не в первый раз приезжают в Чад, но ранее таких проблем у низ не возникало.

Напомним, что в 2019 году обоих социологов задержали в Ливии. Их обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны. Спустя некоторое время им всё же удалось вернуться в Россию.

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#аэропорт
#ученые
#россия
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Посольство РФ выясняет ситуацию с запертыми на пароме в Южной Корее россиянами
22 сентября 2024, 15:41

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Власти Республики Корея отказали российским туристам во въезде в страну и заперли их в каюте на пароме до обратного рейса. Посольство РФ в Сеуле пытается разобраться в ситуации.
Как сообщили корреспонденту ТАСС в российской дипломатической миссии, посольство сейчас устанавливает контакт с местными властями, у которых намерено немедленно потребовать разъяснения по поводу случившегося, а также узнать причину запрета гражданам России сходить с парома в Тонхэ.

По условиям двустороннего соглашения о безвизовом режиме власти Южной Кореи имеют право отказать гражданину РФ во въезде в страну без объяснения причин. По сообщениям приморских СМИ, они так и поступили и заперли российских туристов в каютах. Сообщается, что южнокорейская сторона обеспечивает россиян питанием.

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#рф
#южная корея
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Президент Израиля отверг причастность страны к подрыву пейджеров в Ливане
Герцог отверг причастность Израиля к операции по подрыву пейджеров в Ливане
22 сентября 2024, 14:56

Фото: iStock/butenkow

Президент Израиля Ицхак Герцог отверг причастность страны к массовым взрывам пейджеров в Ливане. Об этом он заявил в эфире британского телеканала Sky News.
Он подчеркнул, что сразу же отрицает какую-либо причастность Тель-Авива к той или иной операции.

Ранее ряд СМИ писал, что именно Израиль принимал участие в подготовке операции по взрыву пейджеров в Ливане. А телеканал ABC News привёл данные, согласно которым взрывы готовились как минимум 15 лет.

Напомним, что детонация средств связи произошла 17 и 18 сентября в разных район Ливана. Сначала начали массово взрываться пейджеры, которые используют участники шиитского движения «Хезболлах». На следующий день взрывы пейджеров продолжились, но к ним добавились рации, бытовая техника, автомобильные магнитолы, сами машины и мопеды. По официальным данным, погибли 37 человек, более трёх тысяч получили ранения.

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#взрывы
#президент
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