Захарова: Фейк о подготовке России к перевороту в Армении подбросил Запад

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком сообщения о возможной причастности России к государственному перевороту в Армении.
«Сообщения о возможной причастности России к попытке госпереворота в Армении являются фейком, подброшенным западными спецслужбами», – цитирует Захарову ТАСС.
Ранее следственный комитет Армении заявил, что в стране готовилась узурпация власти путем военного переворота. В попытке переворота обвиняются ряд граждан в Ереване, а также выходцы из Нагорного Карабаха.
Позже СК Армении обвинил Россию в подготовке группы для захвата власти в стране. По версии Еревана, Москва якобы вербовала участников переворота на территории России и готовила к захвату власти.
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Лия Мурадьян