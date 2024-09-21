Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днём независимости Армении

После пандемии COVID-19 объем пассажирских перевозок в ЕС постепенно восстанавливается. Тем не менее, из-за конфликта на Украине, граничные с Россией страны блока уже не рассматриваются как безопасные для туристов из других регионов, пишет РБК с ссылкой на отчет Европейской комиссии по туризму за сентябрь.