Путин и Мишустин поздравили Пашиняна с Днём независимости Армении

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишутин направили поздравительные послания главе правительства Армении Николу Пашиняну в честь Дня независимости республики. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабмина Армении.
В своём письме Путин подчеркнул важность развития дружественных и союзнических отношений между Россией и Арменией, а также конструктивного взаимодействия в рамках общих интеграционных объединений.
Глава государства пожелал Пашиняну здоровья и успехов, а жителям Армении – счастья и процветания.
Мишустин в своём поздравлении также указал на необходимость расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.
Он пожелал армянскому коллеге и всем гражданам страны благополучия и мира.
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Глава государства пожелал Пашиняну здоровья и успехов, а жителям Армении – счастья и процветания.
Мишустин в своём поздравлении также указал на необходимость расширения двустороннего сотрудничества, в том числе в рамках Евразийского экономического союза.
Он пожелал армянскому коллеге и всем гражданам страны благополучия и мира.
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Анастасия Чинкова