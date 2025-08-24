МиГ-29 России протаранил ограждение в Армении — видео

24 августа 2025, 22:35

МиГ-29 России врезался в столб и ограждение в Ереване — видео

Фото: istockphoto/Wirestock

В Ереване во время транспортировки истребителя МиГ‑29 с аэродрома Эребуни машина врезалась в ограждение — видео с места публикует Telegram‑канал «Военный Осведомитель».