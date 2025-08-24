Достижения.рф

МиГ-29 России протаранил ограждение в Армении — видео

Фото: istockphoto/Wirestock

В Ереване во время транспортировки истребителя МиГ‑29 с аэродрома Эребуни машина врезалась в ограждение — видео с места публикует Telegram‑канал «Военный Осведомитель».



По информации канала, ночью при буксировке у самолёта сломался элемент жесткой сцепки, из‑за чего машина начала катиться назад и столкнулась с оградой. По данным источника, ни ограждение, ни буксировочная техника при инциденте серьёзно не пострадали.



Отмечается, что, вероятно, речь шла о списанном самолёте: конкретный МиГ‑29 с бортовым номером «15 красный» в последний раз замечали в небе ещё в 2022 году.

Для сравнения в публикации напомнили инцидент весны 2021 года, когда под Киевом 47‑летний капитан ВВС Украины на автомобиле Volkswagen Touran врезался в стоящий МиГ‑29. Тот самолёт после столкновения признали утраченным, водитель получил лёгкие травмы, а военная прокуратура Киевского гарнизона возбудила дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении военного имущества.

Никита Кротов

