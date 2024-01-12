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АС: Европе нужно создать общий ядерный арсенал против России

12 января 2024, 03:27
Фото: iStock/Vector

Фото: iStock/Vector

Экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что странам НАТО придётся сформировать в Европе коллективный ядерный арсенал, чтобы иметь шансы против России. Об этом он написал в своей статье для American Conservative (AC).

Американский политик считает, что общий ядерный арсенал наст европейцам шанс против Российской Федерации, так как её армия, даже без учета ядерного оружия, многократно превосходит коллективную Европу. Бэндоу подчеркнул, что европейцы давно должны были «взять на себя главную ответственность за свою оборону».

По его словам, сейчас европейские страны подготовлены к войне «немногим лучше, чем это было в феврале 2022 года». Помимо этого, экс-советник Рейгана обратил внимание, что число членов НАТО, выделяющих на свою оборону по меньшей мере 2% ВПП, после начала конфликта на Украине сократилось.

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Пентагон подтвердил, что США с союзниками нанесли удары по хуситам в Йемене
12 января 2024, 03:31

Пентагон подтвердил, что в США совместно с партнёрами нанесли удары по целям движения «Ансар Алла» (хуситам) в Йемене. По словам официального представителя американского оборонного ведомства, вскоре будут обнародованы детали проведенной операции, пишет РИА Новости.
«Сегодня вечером американские военные в координации с нашими партнерами нанесли удары по контролируемым хуситами районам в Йемене. Вскоре мы обнародуем подробную информацию», — цитирует агентство слова собеседника в Пентагоне.

По информации Politico, США и Великобритания совершили атаки по Йемену при поддержке Нидерландов, Канады, Австралии и Бахрейна.

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#сша
#военные
#великобритания
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Начата военная операция против движения хуситов в Йемене
РИА Новости: Вашингтон и Лондон начали наносить авиаудары по позициям хуситов
12 января 2024, 02:39

Фото: iStock/Ruma_Aktar

США и Великобритания начали военную операцию против объектов движения хуситов «Ансар Аллах»в Йемене, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники. Авиаудары наносятся по главному портовому городу страны Ходейда на побережье Красного моря, а также столице Йемена Сане.
«Мы атаковали около 10 объектов хуситов в Йемене. Поражены центры производства дронов и склады оружия», — заявил по этому поводу официальный представитель Пентагона. В свою очередь, йеменские ВС после американских авиаударов начали массовый запуск ракет класса «земля-земля» по американским военным кораблям.



Ранее хуситы объявили всеобщую мобилизацию. Президент Йемена маршал Махди аль-Машат заявил о том, что вооружённые силы Йемена были приведены в боевую готовность заранее.

Журналист The Times Стивен Суинфорд накануне сообщил в соцсети Х, что США и Великобритания в ночь с 11 на 12 января нанесут воздушные удары по военным объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене. В публикации говорится, что британский премьер-министр Риши Сунак уведомил членов кабмина о «неизбежном военном вмешательстве сегодня вечером».

Хуситы после обострения конфликта в секторе Газа заявили, что, пока операция в палестинском анклаве не прекратится, они намерены наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря. Согласно данным Центрального командования ВС США, хуситы с середины октября атаковали в Красном море более двадцати кораблей. Вашингтон и его союзники в ответ на это приступили к проведению операции Prosperity Guardian («Страж процветания»), нацеленной на охрану судов и обеспечение свободы навигации.

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#взрывы
#сша
#великобритания
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Йеменские повстанцы-хуситы объявили о мобилизации
12 января 2024, 02:18

Фото: iStock/rarrarorro

Йеменские повстанцы-хуситы объявили всеобщую мобилизацию, сообщают 12 января «Известия» со ссылкой на местные СМИ. Президент Йемена маршал Махди аль-Машат заявил о том, что вооружённые силы Йемена были приведены в боевую готовность заранее. Лидер хуситов также запросил визит в Эр-Рияд, чтобы просить у властей Саудовской Аравии посредничества в диалоге с Вашингтоном
«В случае любого акта агрессии против Йемена, мы нанесем удары по всем американским военным базам в регионе», — подчеркнул высокопоставленный генерал йеменских ВС Абдуссалам аль-Джахаф.
.Иран заявил, что нападение на Йемен станет для США большой ошибкой. Корпус Стражей исламской революции сообщил, что его силы находятся в состоянии боевой готовности. Иракское сопротивление пообещало, что в случае любого нападения на Йемен они нанесут удар по американским военным базам всеми доступными силами.

Противоракетная ПВО на американских объектах по всему Ближнему Востоку приведена в полную боевую готовность. Также в боевую готовность приведены армии Израиля, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ранее журналист The Times Стивен Суинфорд сообщил в соцсети Х, что США и Великобритания в ночь с 11 на 12 января нанесут воздушные удары по военным объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене. В публикации говорится, что британский премьер-министр Риши Сунак уведомил членов кабмина о «неизбежном военном вмешательстве сегодня вечером».

Хуситы после обострения конфликта в секторе Газа заявили, что, пока операция в палестинском анклаве не прекратится, они намерены наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря. Согласно данным Центрального командования ВС США, хуситы с середины октября атаковали в Красном море более двадцати кораблей. Вашингтон и его союзники в ответ на это приступили к проведению операции Prosperity Guardian («Страж процветания»), нацеленной на охрану судов и обеспечение свободы навигации.

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#сша
#великобритания
#мобилизация
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Зеленский обвинил США в лишении украинских пенсионеров денег
Зеленский: Отказ США дать деньги приведет к обнищанию пенсионеров
12 января 2024, 01:56

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение финансирования Киева со стороны США может лишить жизни несколько миллионов пенсионеров. Об этом пишет РИА Новости.
Украинский лидер во время общения с прессой в Риге раскритиковал американских политиков, призывающих остановить помощь Киеву. Журналисты попросили его прокомментировать слова губернатора Флориды Рона Десантиса, выражавшего недовольство тем, что выделенные средства тратятся на выплаты чиновникам и пенсионерам на Украине.

Зеленский подчеркнул, что отсутствие финансовой помощи лишит жизни около 12 млн украинских пенсионеров, которые останутся без пенсии. По его словам, Десантис «не понимает, что такое поддерживать пенсионеров» в стране, находящейся в состоянии войны.

«Когда Десантис станет пенсионером, я ему лично с благодарностью помогу за то, что США помогали нашим пенсионерам», — заключил Владимир Зеленский.

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#украина
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Россия расторгла соглашение о международном автосообщении с Украиной
Россия расторгла соглашение о международном автосообщении с Украиной — МИД
12 января 2024, 01:21

Фото: iStock/Diy13

Российская сторона прекратила действие соглашения о международном автосообщении с Украиной.
Уведомление о соответствующем решение МИД РФ опубликовано на российском портале правовой информации.

Отмечается, что договор между Россией и Украины о международном автосообщении был подписан в Киеве в 1995 году. Согласно заявлению дипведомства, 17 декабря 2023 года срок действия соглашения истёк.

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#соглашения
#договор
#мид
#мид рф
#россия
#украина
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NBC: Хантер Байден не признал себя виновным в неуплате налогов
12 января 2024, 01:13

Фото: iStock/MarianVejcik

Сын президента США Хантер Байден не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям в неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн. Об этом сообщил 11 января американский телеканал NBC.
Ранее в Белом доме отвергли возможность помилования Хантера Байдена в случае признания его виновным по обвинениям в налоговых преступлениях. Сын президента США обвиняется в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов за период с 2016 по 2020 год и использовании неуплаченных средств на различные роскоши, включая наркотики и услуги проституток.

Известно, что спецпрокурор Дэвид Вайс на протяжении нескольких последних недель собирал улики и свидетельства о возможных нарушениях Хантером Байденом американского налогового законодательства. Против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. В общей сложности за 2017 и 2018 годы он не выплатил более 100 тысяч долларов.

Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения. В результате ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере 750 тысяч долларов.

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#суд
#налоги
#джозеф байден
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Британия и США нанесут удары по по позициям хуситов в Йемене в ближайшее время
Times: США нанесут авиаудары по по позициям хуситов в Йемене в ближайшее время
12 января 2024, 00:51

Фото: iStock/mrrobotonur07

США и Великобритания в ночь с 11 на 12 января нанесут воздушные удары по военным объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене. Об этом журналист The Times Стивен Суинфорд сообщил в соцсети Х.
В публикации говорится, что британский премьер-министр Риши Сунак уведомил членов кабмина о «неизбежном военном вмешательстве сегодня вечером». Отмечается, что в известность о планах правительства были поставлены спикер Палаты общин британского парламента Линдси Хойл и лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Кир Стармер.

Хуситы после обострения конфликта в секторе Газа заявили, что, пока операция в палестинском анклаве не прекратится, они намерены наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря. Согласно данным Центрального командования ВС США, хуситы с середины октября атаковали в Красном море более двадцати кораблей. Вашингтон и его союзники в ответ на это приступили к проведению операции Prosperity Guardian, нацеленной на охрану судов и обеспечение свободы навигации.

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#сша
#море
#великобритания
#авиация
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FT: Еврокомиссия ради Венгрии готова ввести аудит помощи Украине
12 января 2024, 00:39

Фото: iStock/Balint Erlaki

Еврокомиссия (ЕК) готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы в обмен добиться выделения Киеву нового финансового пакета в €50 млрд. В том числе речь идёт о введении ежегодного аудита помощи, пишет Financial Times со ссылкой на источники.
В декабре Венгрия в ходе саммита в Брюсселе наложила вето на увеличение бюджета Евросоюза на 2024-2027 годы, включая €50 млрд на помощь Украине.

ЕК, в свою очередь, с целью убедить венгерского премьера Виктора Орбана отказаться от вето, планирует включить пункт о пересмотре четырехлетнего пакета помощи в 2025 году, когда будет оцениваться, нуждается ли Киев в деньгах и выполнил ли он требования ЕС для их получения. Сразу три высокопоставленных источника сообщили изданию, что за счёт этого у Орбана будет возможность заблокировать продолжение помощи.

Кроме того, Еврокомиссия ежегодно готова проводить аудит помощи и ввести пункт об «экстренном торможении», согласно которому вынести свои опасения по поводу выплат Украине на обсуждение сможет любая страна ЕС.

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#помощь
#ес
#венгрия
#киев
#ек
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Путин попросил прокуроров обратить внимание на выборы президента в 2024 году
12 января 2024, 00:27

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин обратился к прокурорам с просьбой обратить внимание на обеспечение законности на предстоящих выборах главы государства. Об этом пишет РИА Новости.
В России день работника прокуратуры отмечается 12 января. В пятницу президент поздравил их с профессиональным праздником и поблагодарил ветеранов за вклад в укрепление правопорядка и законности. Российский лидер также пожелал нынешним сотрудникам прокуратуры профессиональных успехов.

«Обращаю внимание и на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента РФ», — цитирует агентство слова Путина.

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