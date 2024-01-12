АС: Европе нужно создать общий ядерный арсенал против России

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Экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что странам НАТО придётся сформировать в Европе коллективный ядерный арсенал, чтобы иметь шансы против России. Об этом он написал в своей статье для American Conservative (AC).
По его словам, сейчас европейские страны подготовлены к войне «немногим лучше, чем это было в феврале 2022 года». Помимо этого, экс-советник Рейгана обратил внимание, что число членов НАТО, выделяющих на свою оборону по меньшей мере 2% ВПП, после начала конфликта на Украине сократилось.
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