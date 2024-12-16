Асад впервые раскрыл подробности своего побега из Сирии в Москву

Башар Асад (Фото: kremlin.ru)
Ушедший в отставку президент Сирии Башар Асад оставался в Дамаске до 8 декабря, его слова приводит канцелярии бывшего сирийского лидера.
«Я оставался в Дамаске до утра 8 декабря. Я переместился на базу Хмеймим, чтобы продолжить работу оттуда, а с падением последних позиций армии Москва обратилась к руководству базы с просьбой немедленно эвакуировать меня в Москву вечером 8 декабря», — заявил Асад.
В своем заявлении он также указал, что оставаться в стране после захвата власти было бессмысленно, после чего он отправился в Москву.
Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.
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Элина Позднякова