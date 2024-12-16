Асад впервые раскрыл подробности своего побега из Сирии в Москву

В ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны России, которое проходит с участием президента РФ Владимира Путина, министр обороны Андрей Белоусов озвучил впечатляющие цифры по увеличению поступления военной техники и боеприпасов в 2024 году по сравнению с 2022 годом. Об этом информирует РИА Новости.