Башар Асад (Фото: kremlin.ru)
Сложивший полномочия сирийский президент Башар Асад приказывал своей армии охранять военные базы России от наступавших радикалов, передает Free Syria News Network (FSNN) в Telegram.
«Несколько офицеров Асада, в том числе Сухейль Аль-Хасан, а также ряд офицеров Пятого [армейского] корпуса, должны были защищать российскую базу в Хмеймиме», — сказано в публикации.Перед этим сообщалось, в чем Башар Асад заверил своих офицеров.
В конце ноября террористы атаковали Алеппо и Идлиб. Асад заявлял тогда, что Сирия справится с противником при помощи союзных сил. Затем политик сложил с себя полномочия, попросив политического убежища в России.
Временное сирийское правительство при этом отметило важность сохранения хороших отношений с РФ.
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Никита Кротов