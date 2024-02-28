Asia Times: НАТО не сможет снарядить войска при войне с Россией

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НАТО может столкнуться с проблемами по вопросам нехватки вооружений и экипировки для военных в случае войны с Россией. Об этом пишет Asia Times в статье под заголовком «Действительно ли НАТО готова к войне с Россией?».
«Существенная проблема, с которой столкнется НАТО, заключается не в развертывании имеющихся у нее войск, а в их снабжении», — говорится в материале.
При этом подчеркивается, что поставки Украине техники и боеприпасов наглядно продемонстрировали отсутствия у НАТО запасов и производственных мощностей для обеспечения длительного современного конфликта. Автор полагает, что это связано с давней стратегией военного блока, которая предполагает возможность боевых действий до тех пор, пока есть оружие.
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