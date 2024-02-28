Кличко заявил, что Украине не нужны солдаты НАТО

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Армия Украины нуждается не в солдатах НАТО, а западном вооружении и боеприпасах. Такое заявление сделал брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир. Его слова передает издание Bild.
«Дебаты о солдатах НАТО на Украине отвлекают от темы. Нам нужны боеприпасы. Нам нужно лучшее оружие. Нам не нужны солдаты», — заявил Кличко.
Он также с сожалением отметил, что западные страны «бросают Украину» и не предоставляют необходимое количество оружия.
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