Политолог Светов высказал уверенность в отказе НАТО посылать солдат на Украину

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Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что страны НАТО не станут посылать своих солдат воевать на Украину, несмотря на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о такой возможности.
«Сначала Чехия заявила, что не отправит своих людей на Украину, за ней Словакия, позже и Великобритания заговорила об этом, так же отреагировала Канада, и в заключение это же сказал Байден — что не отправит туда американских военных. Вот на этом инициатива Макрона и закончилась», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
Он добавил, что французский лидер мог сделать заявление о возможном участии солдат НАТО в конфликте на Украине для того, чтобы отвлечь граждан Франции от внутренних проблем.
«Верить в благие намерения США — это как верить в добродетеля-ростовщика, дающего деньги в долг, чтобы потом содрать с заёмщика три шкуры и жить за его счёт. Буквально два года назад НАТО официально назвало Россию «наиболее существенной и непосредственной» угрозой безопасности его членам. И этим всё сказано», — прокомментировал в беседе с RT Орлов.
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