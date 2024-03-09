Ассоциация городов ФРГ: Потребуются миллиарды евро на строительство бункеров

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin
Ассоциация городов и коммун Германии обратилась к властям с призывом выделить дополнительное финансирование. По мнению руководителя организации Андре Бергхеггера, на протяжении десяти лет для защиты гражданского населения потребуется около миллиарда евро ежегодно.
Он напомнил, что во времена холодной войны на территории Германии располагались более двух тысяч бомбоубежищ. Сейчас их осталось около 600 и они способны укрыть не более 500 тысяч человек. По мнению Бергхеггера, следует немедленно вернуть в эксплуатацию законсервированные бомбоубежища, а также построить новые современные бункеры. Например, в крупных городах под них можно приспособить подземные гаражи и метро, считает руководитель Ассоциации городов ФРГ.
Читайте также:
СМИ: в Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
В Киеве охранник не пустил детей с собакой в бомбоубежище во время тревоги
«Политика»: Германия активно готовится к войне с Россией
Александр Бойцов