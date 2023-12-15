В Киеве охранник не пустил детей с собакой в бомбоубежище во время тревоги

Фото: istockphoto/SeventyFour
В Киеве охранник не пустил двух детей в бомбоубежище, когда звучала воздушная тревога, так как они были с собакой.
Киевская городская прокуратура в Telegram-канале сообщает, что начато досудебное расследование по факту оставления без помощи детей, пишет РИА Новости.
Следствие установило, что 14 декабря в 17.20 мск во время воздушной тревоги 11-летняя девочка и 12-летний мальчик хотели спрятаться в бомбоубежище в одной из школ в Святошинском районе. Но охранник их не пустил, потому что они были с собакой.
Ранее в офисе генпрокурора Украины сообщали о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, которые не смогли попасть в бомбоубежище в Киеве. Оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Некоторые чиновники предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку, а по Украине началась ревизия всех защитных сооружений.
Читайте также:
Участник СВО вышел на пикет в Чите с требованием помочь сослуживцам
Новости СВО: число убитых ВСУ у Работино, новые позиции ВС РФ
Российские войска получили легкобронированные вездеходы «Пластун»
Следствие установило, что 14 декабря в 17.20 мск во время воздушной тревоги 11-летняя девочка и 12-летний мальчик хотели спрятаться в бомбоубежище в одной из школ в Святошинском районе. Но охранник их не пустил, потому что они были с собакой.
Читайте также:
Участник СВО вышел на пикет в Чите с требованием помочь сослуживцам
Новости СВО: число убитых ВСУ у Работино, новые позиции ВС РФ
Российские войска получили легкобронированные вездеходы «Пластун»
Мария Фирсова