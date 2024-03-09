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Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не раз заявлял, что все его действия направлены на то, чтобы страна не оказалась вовлечённой в украинский конфликт. Однако наделе ФРГ даже особо не скрывает, что готовится к войне с Россией.
Автор материала также считает, что Германия пойдёт на эскалацию конфликта на Украине, чтобы спасти Киев от краха, а потому Берлин отправит ВСУ ракеты Taurus, против чего Шольц ранее неизменно возражал. Не исключено, что и солдаты бундесвера отправятся туда. Причём сделано всё это будет тайно, как это произошло с Минскими соглашениями, которые никто в Киеве и на Западе не собирался соблюдать, а нужны они были лишь для того, чтобы выиграть время и лучше подготовиться к войне.
В заключение обозреватель задаётся риторическим вопросом: как можно доверять словам немецких политиков, военные амбиции которых со временем не только не уменьшаются, а, напротив, неизменно растут?
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