СМИ: в Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище

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Сотрудники горсовета Николаева на Украине не пустили участников акции в поддержку ВСУ в бомбоубежище во время воздушной тревоги. Об этом пишет «Украинская правда».
Сообщается, что в акции были задействованы тридцать человек. Как только объявили воздушную тревогу, то полицейские порекомендовали им разойтись или зайти в бомбоубежище, но участникам акции не удалось туда попасть, так как их не пустили.
Отмечается, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 135 предусматривается до двух лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что в Киеве охранник не пустил двух детей в бомбоубежище, когда звучала воздушная тревога, так как они были с собакой. Начато досудебное расследование по факту оставления без помощи детей
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Отмечается, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело. По части 1 статьи 135 предусматривается до двух лет тюремного заключения.
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Екатерина Коршунова