МО РФ: отряд кораблей Северного флота закончил учения и прибыл в Гавану

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Корабли Северного флота завершили учения по применению высокоточного оружия и прибыли в порт кубинской Гаваны. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что в состав отряда вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомный подводный ракетный крейсер «Казань», средний морской танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Примечательно, что учения были завершены за несколько часов до захода в порт Гаваны.
Ранее сообщалось, что сегодня, 12 июня, во втором этапе учений нестратегических ядерных сил был задействован личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа и Военно-морской флот.
Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.
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Ранее сообщалось, что сегодня, 12 июня, во втором этапе учений нестратегических ядерных сил был задействован личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа и Военно-морской флот.
Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.
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Екатерина Коршунова