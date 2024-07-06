Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиции ЗРК С-300 в Полтавской области

Видео: официальный Telegram-канал Минобороны России
Минобороны России опубликовало в своем Telegram-канале кадры уничтожения ВС РФ позиции зенитно-ракетного комплекса С-300 ВСУ в Полтавской области.
В российском военном ведомстве пояснили, что в результате ракетного удара были ликвидированы 2 пусковые установки С-300, кабина боевого управления, автомобильный транспорт и личный состав зенитно-ракетных расчетов украинской армии.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по заводу Сумыхимпром в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС России нанесли удар по заводу Сумыхимпром в Сумах, где изготавливают кассетные заряды для РСЗО.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова