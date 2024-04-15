Атака Ирана на Израиль вызвала коллапс в мировых авиаперевозках

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Крупнейшие авиакомпании мира столкнулись с отменами и задержками рейсов из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Reuters.
Сбой авиаперевозок стал крупнейшим с 11 сентября 2001 года, когда произошел теракт. Основатель консалтинговой компании OPSGROUP Марк Зи назвал сложившуюся ситуацию хаосом, отметив, что многие воздушные пространства были экстренно закрыты.
По его словам, ситуация будет оставаться критической на протяжении еще нескольких дней.
Напомним, Израиль подвергся масштабной атаке со стороны Ирана в ночь на 14 апреля. Росавиация временно запретила рейсы российских авиакомпаний над Израилем, Ираком и Иорданией.
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По его словам, ситуация будет оставаться критической на протяжении еще нескольких дней.
Напомним, Израиль подвергся масштабной атаке со стороны Ирана в ночь на 14 апреля. Росавиация временно запретила рейсы российских авиакомпаний над Израилем, Ираком и Иорданией.
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Анастасия Чинкова