МИД Израиля назвал Иран главной угрозой стабильности региона и мировому порядку

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Иран — ключевая угрозой как для региональной стабильности, так и для мирового порядка, говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел Израиля.
В связи с этим в ведомстве считают, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием. События последних лет лишь подтверждают эту позицию: Иран, согласно заявлению, стоит за множеством террористических актов в регионе.
Особое внимание Министерство иностранных дел Израиля обращает на необходимость признания Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитных подразделений Вооруженных сил) террористической организацией.
Кроме того, в заявлении подчеркивается важность наложения на Иран санкций, которые были бы значительно более суровыми и эффективными.
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Особое внимание Министерство иностранных дел Израиля обращает на необходимость признания Корпуса стражей исламской революции Ирана (элитных подразделений Вооруженных сил) террористической организацией.
Кроме того, в заявлении подчеркивается важность наложения на Иран санкций, которые были бы значительно более суровыми и эффективными.
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Артем Кузьмин