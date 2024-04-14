«На грани большой войны»: самый массированный удар по Израилю и чем Иран пригрозил США

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Минувшей ночью армия Ирана нанесла самый массированный удар по Израилю, выпустив более 180 БПЛА и почти 150 ракет. О причинах эскалации конфликта, реакции мирового сообщества и о том, чем Иран пригрозил США, расскажет редакция «Радио 1».
Иран осуществил самую крупную атаку на Израиль
Представители израильской армии (ЦАХАЛ) сообщили, что Иран и его союзники в Ираке, Ливане и Сирии запустили 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля» по территории еврейского государства в ночь на 14 апреля.
Большая часть баллистических ракет была сбита, также израильская ПВО перехватила 170 беспилотников и 30 крылатых ракет.
Израилю активно помогали силы США и Великобритании, которые сбивали и перехватывали БПЛА и крылатые ракеты, сообщил CNN. По предварительным данным, ущерб на территории Израиля был «относительно ограниченным», учитывая масштабы атаки Ирана.
Иран об атаке на Израиль в ночь на 14 апреля
Глава генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери заявил, что операция «Правдивое обещание» против Израиля была выполнена. При этом он отметил, что военные силы страны будут находиться в состоянии готовности, а в случае необходимости будут задействованы. Кроме того, Тегеран пригрозил Израилю более суровым ответом, если страна еще раз допустит ошибку.
Багери также рассказал, что целью операции были центр разведки Израиля на границе Израиля и Сирии, который координировал атаку на иранское консульство в Дамаске, а также израильская авиабаза «Неватим», расположенная на юге страны.
Как Израиль отреагировал на атаку Ирана
Израильская сторона признала, что нанесенный ночью удар стал крупнейшим в истории. Сирены в Израиле прозвучали более 700 раз. Крупные города в Израиле никак не пострадали. В ЦАХАЛ заявили, что в результате иранской атаки одна из армейских баз в Негеве получила «минимальный ущерб».
В Израиле ответили на заявления иранской стороны о том, что военная операция завершена. ЦАХАЛ заявил, что ничего не закончилось, и ответный удар Израиля будет «жестким и четким». По данным американских СМИ, ожидается, что Израиль нанесет ответный удар по Ирану «в ближайшие 48 часов».
Израиль ударил по объекту «Хезболлы» в глубине территории Ливана
Иран пригрозил США
Иран через Швейцарию уведомил США о том, что американские базы станут военной целью, если Вашингтон поддержит ответный удар Израиля. Кроме того, Тегеран пригрозил Иордании: если арабское королевство предпримет какие-то действия, то также может стать следующей целью.
Почему Иран нанес удар по Израилю
Массированная атака Израиля стала ответом на ракетный удар ЦАХАЛа по иранскому консульству в сирийском Дамаске, заявили власти Тегерана. Тогда погибли несколько высокопоставленных представителей Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР), в том числе бригадный генерал сил «Кудс» Мухаммед Реза Захеди.
При этом МИД Ирана заявил, что ответные действия по Израилю нанесены не будут, если Совбез ООН осудит удар ЦАХАЛа, однако этого сделано не было.
Что говорят в США об атаке Ирана
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как сообщили израильские СМИ, Байден осудил атаку Ирана и его союзников из Йемена, Сирии и Ирака. 14 апреля Байден намерен собрать лидеров G7 для координации «объединенного дипломатического ответа» на беспрецедентную атаку Ирана.
При этом в Вашингтоне опасаются, что ответ Израиля на эту атаку приведет к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, заявил источник телеканала NBC. По данным CNN, Байден дал понять Нетаньяху, что Америка не будет участвовать в ответной атаке на Иран.
Россия призвала Иран и Израиль к сдержанности
МИД России выразил «крайнюю озабоченность» опасной эскалацией на Ближнем Востоке. Ведомство призвало стороны к сдержанности и указало на необходимость урегулировать конфликт политико-дипломатическими средствами.
Также ведомство попросило россиян, находящихся в Израиле и соседних странах, следить за сообщениями и практическими рекомендациями от МИДа.
Иран объяснил атаку на Израиль самообороной
Жириновский предсказал большую войну на Ближнем Востоке
На фоне массированной атаки Ирана по территории Израиля, пользователи интернета и мировые политики вновь вспоминают давнее высказывание покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Его заявления о событиях на Ближнем Востоке оказались пророческими. Жириновский говорил, что в 2024 году на Ближнем Востоке «развернутся такие события, что дело пойдет к третьей мировой войне», также он не исключал применение ядерного оружия Израилем в ответ на атаки.
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Анастасия Хохлова