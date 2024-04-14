Иран во время ночной атаки выпустил 7 гиперзвуковых ракет по авиабазе в Израиле

Фото: istockphoto/allanswart
Иран выпустил гиперзвуковые ракеты в сторону Израиля в ходе ночной атаки. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV в своем официальном Telegram-канале 14 апреля.
По меньшей мере семь гиперзвуковых ракет, запущенных из Ирана в ответ на израильскую агрессию, достигли авиабазы Неватим.
Телеканал подчеркнул, что ни одну из ракет Израиль не сумел перехватить.
Комментируя удар, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отметил, что атака на Израиль была ответом на агрессию, который является «сдерживающим и вызывающим сожаление».
Читайте также:
Израиль ударил по объекту «Хезболлы» в глубине территории Ливана
Байден: С помощью США Израиль сбил почти все иранские ракеты
Байден заявил о стремлении защищать Израиль от Ирана
Телеканал подчеркнул, что ни одну из ракет Израиль не сумел перехватить.
Комментируя удар, спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отметил, что атака на Израиль была ответом на агрессию, который является «сдерживающим и вызывающим сожаление».
Читайте также:
Израиль ударил по объекту «Хезболлы» в глубине территории Ливана
Байден: С помощью США Израиль сбил почти все иранские ракеты
Байден заявил о стремлении защищать Израиль от Ирана
Артем Кузьмин