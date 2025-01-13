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11 января 2025 года Киевский режим осуществил попытку атаки на компрессорную станцию «Русская», расположенную в населенном пункте Гай-Кодзор Краснодарского края. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Целью атаки, согласно заявлению Министерства обороны РФ, было прекращение поставок газа в европейские страны.
В ходе инцидента было задействовано девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Однако все беспилотники были успешно сбиты силами противовоздушной обороны России, что предотвратило возможные последствия для газоснабжения.
Министерство обороны подчеркнуло, что действия киевского режима направлены на дестабилизацию энергетической ситуации в Европе, однако их попытки не увенчались успехом благодаря оперативным действиям российских военных.
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В ходе инцидента было задействовано девять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Однако все беспилотники были успешно сбиты силами противовоздушной обороны России, что предотвратило возможные последствия для газоснабжения.
Министерство обороны подчеркнуло, что действия киевского режима направлены на дестабилизацию энергетической ситуации в Европе, однако их попытки не увенчались успехом благодаря оперативным действиям российских военных.
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Дарья Осипова